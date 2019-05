Ángel Gabilondo hace un llamamiento a votar para “acabar con un modelo que está agotado”

El candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar el 26 de mayo y poder construir un proyecto transformador, frente al modelo del PP que, dice, “está agotado”. Lo ha asegurado durante su visita este miércoles a Collado Villalba junto a Vituco Alcolea, candidato a las municipales y simpatizantes del partido.

"Contigo hay cambio" es el lema del PSOE de cara a la siguiente cita con las urnas. Y a ello ha apelado el candidato al gobierno regional, para hacer partícipes a todos los ciudadanos que quieran avanzar hacia otro modelo de gestión. "Madrid no es solo su presidente, es toda la ciudadanía", ha subrayado el candidato socialista, que ha remarcado que el modelo de la comunidad "está en juego".

En esta línea, Gabilondo ha precisado que "se está hablando demasiado rápido" de una debacle del PP tras los resultados obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril, por lo que ha alertado de que no se infravalore "a nadie".

Ángel Gabilondo ha hecho hincapié en la importancia de todos los municipios, mostrándose convencido de que en Collado Villalba la lista que encabeza Vituco Alcolea será la más votada.

POSIBLES PACTOS

Con el panorama político actual se antoja casi imposible hablar de mayorías absolutas, así que toca hablar de pactos. Gabilondo asegura que es importante buscar acuerdos con otros partidos, incluso con los que no piensan exactamente como el suyo. Esos pactos permitirán construir una Comunidad "plural, abierta y diversa", que no será "monocolor", y ha añadido que no excluirá "a nadie" que quiera transformar la Comunidad, siempre que sus propuestas permanezcan dentro del marco constitucional. “Yo no excluyo a nadie. Hay personas que quieren un cambio en todos los partidos”. A nadie, excepto a VOX, del que ha dicho hace propuestas “incluso al margen de la Constitución”.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Collado Villalba, Vituco Alcolea, confía en que Gabilondo sea el próximo presidente de la Comunidad. Le ha trasladado, además, las necesidades del municipio en materia social, educativa o sanitaria.