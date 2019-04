Ana Isabel Balandín: “La mayor decepción es que el Ejecutivo no haya sido capaz de aprobar su propio PGOU"

Decepcionado ha salido UNPA, Unión del Pueblo de Alpedrete, del pacto de gobierno con Alpedrete Puede y PSOE, aunque satisfecho con la gestión en las parcelas que le tocaron en el reparto (Juventud, Festejos, Deportes, Mayores y Seguridad).

Lo decía este jueves su portavoz durante la presentación del proyecto político con el que este partido independiente vecinal se presenta a las Elecciones Municipales el 26 de mayo. A Ana Isabel Balandín, que volverá a encabezar la candidatura, se le ha quedado clavada la espina de no haber sido capaces de sacar adelante en toda la legislatura el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el cambio de uso del polígono industrial a mixto.

Por dos veces y por las cuitas internas de los partidos de sus compañeros de viaje se ha tirado por tierra todo el trabajo realizado en esos proyectos y las expectativas depositadas en ellos por muchos vecinos.

"Lo que más me decepciona no es el hecho de no haber resuelto este problema, como muchos otros que se han quedado en el tintero y que afectan quizá a más vecinos que el polígono o el PGOU. La mayor decepción es que no hayamos sido capaces de sacarlo adelante el propio equipo de gobierno. En septiembre de 2017 se quedó en el cajón porque no lo aprobaron tres concejales del ejecutivo y en 2018 por el rechazo de dos ediles que habían estado en el tripartito", lamenta Balandín, quien concluye que "lo que no se puede hacer es trasladar a un Pleno municipal los celos y rencillas dentro de los partidos, que es lo que ha pasado con el PGOU y con muchos otros temas".

PACTOS

Así las cosas, la formación se pensaría si reeditar una alianza similar a la de esta legislatura en caso de ser necesario, porque "UNPA aspira a gobernar en solitario", dice Balandín, algo muy complicado dado en panorama actual.

Parece tenerlo más claro con un hipotético tripartito por la derecha. No pactaría con el PP si en la ecuación entrase VOX. "No, pero esto lo digo tal cual como Ana Isabel Balandín. Si se diera la situación, habría que sentarse en nuestro grupo y hablarlo", puntualizaba finalmente la candidata, un matiz al que se sumaba la número 2 de la lista y concejal Mari Luz Sancho. "Vamos a esperar a ver qué pasa el 26 de mayo. Hay que ser cautos y hablar".

PROPUESTAS

Bajo el lema "Somos Alpedrete”, UNPA se presenta con una candidatura en la que hay juventud y caras nuevas, salvo las de Ana Isabel Balandín y Mari Luz Sancho. No repite el actual concejal Francisco Reyes.

Para confeccionar el programa electoral se va a ayudar de las sugerencias, necesidades o críticas que los vecinos les trasladen en la "Urna de los Deseos", tanto a través de la página web como a pie de calle en mesas informativas y en la sede, en la calle Fe, 4, abierta los martes y jueves de seis a ocho de la tarde.

En cuanto a las propuestas que tiene claras, la de ampliar la Casa de Cultura Asunción Balaguer levantando una segunda planta "porque se ha quedado pequeña para una población de 15.000 habitantes, faltan espacios para actividades y así solucionaríamos también el problema de humedades de la cubierta", explica la candidata.