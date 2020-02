Alta acogida vecinal a la encuesta para diseñar el Galapagar del futuro

Mientras persisten los ecos de la aprobación de los presupuestos municipales para 2020, incluidas polémica, crisis de gobierno y renuncia al acta de concejal del socialista Antonio Cantón (hasta el Pleno de enero edil de Hacienda), Galapagar sigue trabajando en otros proyectos de futuro, estos no tan cercanos en el tiempo como las cuentas para el presente ejercicio.

Hablamos del diseño urbanístico, esto es, el Plan General para el que se ha pedido la implicación ciudadana. Y parece que los vecinos tienen ganas de participar. La encuesta que lanzó el Ayuntamiento hace poco más de 15 días está siendo todo un éxito y ha recibido un aluvión de respuestas hasta el momento.

Esa encuesta previa para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar consta de unas 50 preguntas, articuladas en diferentes bloques que tratan temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, el espacio urbano y la movilidad, seguridad, vivienda y patrimonio, entre otros.

Se puede contestar a ella por Internet, desde la página web municipal, www.galapagar.es, y también en papel, en los impresos que se pueden encontrar en el Ayuntamiento, en el Centro Cultural La Pocilla y en el Centro del Mayor.

Es bastante larga pero eso no parece haber asustado a los galapagueños, que ya han entregado más de medio centenar de respuestas. "A mí me tiene asombrado. Tenemos ya más de 500 encuestas respondidas, y eso que el cuestionario es largo y prolijo y lleva su tiempo rellenarlo. Muchísimos vecinos se han animado a participar, eso demuestra que este es un tema que les interesa. Aún no tenemos resultados definitivos porque el plazo sigue abierto, pero va francamente bien", reconoce a COPE de la SIERRA el concejal de Urbanismo, Felipe García.

Se puede seguir contestando a la encuesta porque el plazo está abierto hasta el 14 de febrero.

No es la primera vez que Galapagar intenta redactar un Plan General de Ordenación Urbana, pero sí es la primera en la que hay consenso en el procedimiento a seguir. Esta encuesta se ha elaborado con la colaboración de todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento.