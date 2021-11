El alpinista Carlos Soria presenta las Jornadas de Montaña de Moralzarzal

Moralzarzal se prepara para celebrar este mes de noviembre sus Jornadas de Montaña, que cumplen dieciséis ediciones apadrinadas por el alpinista Carlos Soria, que no ha faltado un año más a la presentación de las Jornadas.

Del 12 al 20 de noviembre vamos a poder disfrutar, de nuevo, con el testimonio de algunos de los mejores montañeros de nuestro país. Al frente de estas Jornadas vuelve a estar el alpinista Carlos Soria, que a sus 82 años sigue escalando las montañas más altas del mundo y llevando a ellas el nombre de Moralzarzal. Aunque hay una que, de momento, se le resiste, el Dhaulagiri, al que regresará la próxima primavera.

“Yo me siento muy orgulloso de Moralzarzal y en mi piolet llevo la bandera de España, la de Madrid y también la de Moralzarzal. A ver si la puedo subir y bajar a la cumbre del Dhaulagiri, que me tiene loco... Pero estamos en ello”, ha señalado el alpinista.

Soria se puso en su día como reto coronar los 14 ochomiles del planeta y ya sólo le quedan dos pendientes para cumplirlo. Habla de la montaña con respeto, serenidad y sentido común. Algo que abunda entre los conferenciantes de este año, aseguraba durante la presentación, en la que ha explicado su forma de ver y vivir el montañismo. “No es nada de héroes perder la vida o perder los dedos de las manos. Hay quien sufre congelaciones y le ponen una medalla. A mí eso me parece un fracaso: no volver de la montaña o volver sin manos o sin pies... Yo he hecho más de cincuenta expediciones entre el Himalaya y los Andes y otros sitios altos y estoy aquí entero y eso me deja muy tranquilo”, añade.

Las Jornadas de Montaña ofrecerán cuatro conferencias, que este año tendrán lugar los días 12, 13, 19 y 20 de noviembre en la Casa de Cultura, a partir de las siete de la tarde. Los conferenciantes serán José María Andrés de la Torre, Marina Fernández, Mikel Zabalza y Nacho Mulero. Además, está el Concurso de Fotografía de Montaña, que este año ha recibido 266 instantáneas y en el que nuestra emisora hermana Rock FM otorga uno de los premios: a la mejor fotografía de la Sierra de Guadarrama.