Alpedrete rinde homenaje a las Víctimas del Terrorismo

La glorieta Víctimas del Terrorismo de Alpedrete ha albergado este viernes el tradicional acto en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, que este año se ha celebrado con la mirada puesta en Ucrania.

“Ahora que he visto y he tocado en medio del invierno la yaga tenebrosa, el festín de la muerte, no me pidáis metáforas de luz. Madrid, ciudad de amor, rosa sangrante, oigo con pavor el silencio de los que no gritan”.

Es el sobrecogedor texto de Alejandro Duque Amusco, interpretado en el XX Concierto en Memoria de las Víctimas del Terrorismo y que este viernes se ha leído también en Alpedrete.

En el acto, que ha comenzado a las doce de la mañana, y durante el que no ha dejado de llover, se ha guardado un minuto de silencio, se ha depositado una ofrenda floral frente al monolito que recuerda a todas las víctimas, para terminar con el himno nacional.

Un homenaje “necesario” para que nadie olvide, ha dicho el alcalde Juan Rodríguez.

“Tenemos que seguir manteniendo la memoria porque hay jóvenes que se olvidan de lo que fue ETA o de los atentados del 11 de marzo, aunque estén más recientes, y hay que recordarlo para no vuelva a ocurrir”, ha añadido el regidor.

En el homenaje han participado representantes de todos los grupos políticos, excepto Alpedrete Puede, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y vecinos que se han acercado hasta el lugar.

Porque, 18 años después, Madrid, Alpedrete, recuerdan para no olvidar.









