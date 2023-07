Alpedrete interpone en semana y media 15 denuncias por el baño en las canteras, que está prohibido

Es un clásico por estas fechas, sobre todo ahora que estamos inmersos en la tercera ola de calor del verano y las asfixiantes temperaturas invitan a refrescarse con chapuzón. Pero, ojo, no todo vale: las canteras de Alpedrete no son la opción correcta. Está terminantemente prohibido bañarse en ellas.

El Ayuntamiento ha tenido que interponer en semana y media un total de 15 denuncias, ninguna a vecinos de la localidad, por saltarse la ordenanza.

Como todos los años, llamamiento a la prudencia y el sentido común por el riesgo que conlleva. No son piscinas naturales, son antiguas explotaciones en las que quedan restos de piedra que pueden causar lesiones importantes a aquellos "descerebrados" que deciden hacer su particular concurso de saltos, como si fueran los acantilados de Acapulco, una peligrosa práctica porque no sabemos lo que hay en el fondo.

Y es que, por desgracia, algunos incívicos utilizan las canteras como escombreras y se han llegado a sacar de su interior todo tipo de residuos: colchones, muebles, electrodomésticos, bidones de aceite… hasta tablones de ataúdes, bicicletas e incluso vehículos.

"Aunque parezca exagerado decirlo, te puedes dejar la vida. Una mala caída, te das con una piedra en punta y te puedes matar. A ver si diciéndolo así tan fuerte la gente entra en razón y se da cuenta que no es divertido bañarse en las canteras, que se vayan a unas piscinas naturales de verdad, aquí la única piscina pública que tenemos es la del polideportivo. Ahí sí que se pueden venir a bañar", dice muy seria la concejal de Seguridad, Rosario Peñalver.

En definitiva, se trata de evitar sustos o tragedias. Si apelar a la conciencia no es suficiente, habrá que tocar el bolsillo: no respetar la prohibición, recogida en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal de Protección de los Bienes Públicos y Elementos Naturales, Urbanísticos y Arquitectónicos, puede suponer una multa de hasta 750 euros.

Además, en las canteras los bañistas pueden entrar en contacto con virus, bacterias, hongos y parásitos presentes en el agua. Pueden ocasionar otitis, conjuntivitis, diarreas y vómitos.

Todo ello sin olvidar que son el hábitat de especies de anfibios protegidos, hay que conservarlas por su flora y su fauna.

Peñalver ha lamentado que, a pesar de la peligrosidad, las consecuencias para la salud y el medio ambiente y de las sanciones, aún hay vídeos circulando por internet de bañistas promocionando las canteras de Alpedrete como piscinas naturales, y eso tiene un "efecto llamada". "Vienen en autobús, en tren, en vehículos, en grupos grandes, y se bañan y se graban. Hay vídeos en Youtube, yo ya los he denunciado y lo seguiré haciendo porque hay bastantes, más que nada para que no sigan atrayendo a la gente", apunta la edil, quien ha anunciado que el Ayuntamiento está en conversaciones con la Comunidad de Madrid para adoptar medidas que eviten el acceso a las canteras de los bañistas.

Además, la Policía Local intensificará la vigilancia en las canteras como las situadas en la Dehesa Municipal, en la zona de Los Arcilleros o junto a la carretera de Navacerrada, M-601.