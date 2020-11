Alpedrete aprueba los primeros presupuestos de la legislatura

Hasta ahora había estado funcionando con los prorrogados de 2018, pero Alpedrete estrenará presupuestos en 2021.

Para sacarlos adelante, con un gobierno en minoría, PP y Ciudadanos han necesitado apoyos y los han logrado con el voto favorable del concejal no adscrito, José Miguel Gordo, y la abstención del PSOE.

Las cuentas ascienden a algo más de 11 millones de euros y, según el equipo de Gobierno, atienden a la situación especial que vivimos con la COVID-19, con ayudas sociales para la población y recursos para reactivar el comercio y la hostelería.

El presupuesto aumenta en más de 1’2 millones de euros para afrontar el nuevo contrato de basuras y limpieza viaria, porque el anterior, de 2004, no responde a la dimensión actual de Alpedrete, según el edil de Hacienda.

"Creíamos necesario traer los presupuestos lo antes posible a Pleno para empezar el año con la mayor solvencia posible. Se incluyen 126.000 euros, por ejemplo, para ayudas directas y otros 297.000 destinados a Servicios Sociales, además de un aumento de 35.000 euros en la partida que ahora es Promoción Turística y Comercio Local. Para nosotros es fundamental tener previsto que en algún momento vamos a recuperarnos de este golpe que nos hemos llevado con la pandemia y queremos un municipio lleno de vida, con gente en las calles, disfrutando y consumiendo en el comercio y hostelería. Para eso es necesario invertir", ha asegurado en declaraciones a COPE de la SIERRA Toni Pugliese, quien destaca también el nuevo contrato de recogida de residuos. "Tenemos que afrontar la licitación este año y hemos enfocado el presupuesto para que se preste un servicio de la máxima calidad".

Los presupuestos, que comienzan su período de exposición pública, recogen además 8.000 euros más para equipamiento de Protección Civil, 10.000 euros para conservación y mantenimiento del Centro de Educación Vial, 21.500 euros más para la Biblioteca Municipal, 70.000 euros más para el cuidado y gestión del Medio Ambiente, 20.000 euros para la organización de actividades deportivas, 26.500 para las AMPAS y 30.000 en renovación de mobiliario de los parques infantiles.

Además se recuperan las fiestas de fin de verano, los veranos deportivos y las ligas locales.

EL 'PAPEL' DEL PSOE

Desde el equipo de Gobierno han valorado positivamente la postura del PSOE, facilitando con su abstención la aprobación de los presupuestos. Asegura que la formación ha entendido que ahora lo importante no es la ideología sino el salto cualitativo que tiene que dar el municipio en la prestación de servicios y atención al vecino.

No lo ven de este modo otros grupos políticos, sin embargo, que califican de “papelón” la actitud de los socialistas. Así lo creen en Alpedrete Puede.

"Si el PSOE lleva trabajando en el presupuesto con un equipo de Gobierno menguante desde noviembre de 2019 es 'su' presupuesto, si no paró durante el Pleno de alabar lo bueno que es no entendemos por qué se abstuvo. Y no solo eso. En un ejercicio de equilibrismo ha llegado a criticar el presupuesto anterior cuando el propio PSOE lo elaboró y votó gobernando en coalición con Alpedrete Puede y UNPA. Es incomprensible", ha apuntado la portavoz de la formación morada, Guiomar Romero.

Romero ha recordado que hace un año, cuando aún pensaban que se podrían sacar adelante unos presupuestos para 2020, la oposición se reunió para proponer medidas que el Ejecutivo nunca ha tomado en consideración. "Siempre hemos estado a disposición. Y mucho más en marzo, cuando comenzó la pandemia. Hemos hecho un montón de propuestas a las que no hemos tenido respuesta jamás".

Según Alpedrete Puede, estos presupuestos para 2021 esconden el fin de las políticas de participación ciudadana y la eficiencia energética, hay menos partidas para ayudas sociales como para los gastos a la vivienda habitual e incumplen promesas como la rebaja fiscal. Y apuntan que la única novedad es la fiesta fin de verano, dotada con 40.000 euros.