Alfredo García- Plata: “No he amenazado a nadie. El escrito pide que se cumplan los servicios mínimos"

Nueva vuelta en el conflicto de los trabajadores de limpieza de edificios públicos de Torrelodones, en huelga indefinida desde el pasado 11 de enero tras meses sin cobrar sus nóminas.

El Ayuntamiento ha enviado un requerimiento a la empresa y a los sindicatos para que se cumplan los servicios mínimos, que se ha interpretado como una amenaza.

Según el Ayuntamiento, no se están cumpliendo los servicios mínimos acordados y decretados, que son un 10% del personal diario de cada servicio. Sin embargo, dice CCOO, la empresa adjudicataria no ha entregado a ninguna trabajadora carta alguna al respecto.

Ha sentado muy mal que ese escrito haga referencia a posibles despidos de las trabajadoras por incumplimiento de contrato, cuando llevan 5 meses sin cobrar, y que se ponga sobre la mesa la posibilidad de contratar personal externo mientras dura la huelga, según ha explicado Javier Gómez, de CCOO. “ No se entiende que por parte del Ayuntamiento se haga referencia al posible despido de trabajadoras, cuando no son trabajadoras municipales ni tiene potestad para sancionar o despedir a esta plantilla, sobre todo cuando ha reiterado en varias ocasiones que la plantilla de limpieza no tiene ninguna vinculación laboral con el Consistorio y por eso no puede tomar medidas directas sobre ellas”, dice el sindicato, que considera “verdaderamente lamentable la pretensión del Ayuntamiento de contratar trabajadores para sustituir al personal en huelga” y pide que trabaje para resolver el conflicto.

Precisamente el alcalde, Alfredo García Plata, ha recordado que el Ejecutivo lleva intentando mediar desde el principio y ha impuesto varias sanciones a la empresa. Asegura que, por supuesto, no ha amenazado a nadie. Solo se ha enviado un escrito a la empresa diciendo que no se estaban cumpliendo los servicios mínimos. Y hablamos de instalaciones con el polideportivo, Torreforum, Servicios Sociales... Y es que si no lo envío estaría haciendo dejación de funciones; si eso es la amenaza... Para mí es el cumplimiento de la Ley porque mi trabajo es intentar que todo funcione correctamente y ya hemos dado todos los pasos para rescindir el contrato con la empresa”.

La próxima semana se podría hacer efectiva la rescisión del contrato y Torrelodones podría tener en febrero contratada una nueva empresa que debe asumir la subrogación del personal así como hacer frente a los salarios impagados.