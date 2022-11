La alcaldesa de San Lorenzo, citada a declarar por las exhumaciones del Valle de los Caídos

Un juez ha citado a declarar en calidad de investigada a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, tras la querella presentada por varias familias contra ella por un posible delito de prevaricación al no reactivar una licencia que permitirá exhumar a sus familiares enterrados en la basílica del Valle de los Caídos.

Fuentes jurídicas han explicado que la regidora ha sido citada en el Juzgado de Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial el próximo día 20 de diciembre a las 10.30 horas.

La querella fue interpuesta por la presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de Republicanos en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro, y por Purificación Lapeña, que tiene a dos familiares enterrados en la basílica.

Ambas denunciaban un posible delito de prevaricación de la alcaldesa por no reactivar la licencia de actividad municipal para que Patrimonio Nacional pudiera acometer obras para acceder a las criptas de la basilíca.

En la querella alegaban que el 24 de junio de 2021 se acordó, por la Junta de Gobierno municipal, conceder la licencia, pero tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este sentido, la alcaldesa dijo en el pleno municipal que no reactivaría la licencia, lo que para los denunciantes "vulnera la reparación de la víctimas" y sus derechos.

La alcaldesa niega el bloqueo

El pasado mes de septiembre, tras conocerse la querella de los familiares, la alcaldesa negaba en un comunicado el supuesto bloqueo u oposición al cumplimiento de las resoluciones judiciales en las exhumaciones del Valle de los Caídos.

Carlota López Esteban indicaba que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, "completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo".

Asimismo, detallaba que el procedimiento del Ayuntamiento y de la alcaldesa viene determinado por los informes que los servicios jurídicos del Consistorio emitieron "una vez analizada la sentencia dictada por el Tribunal, ajustándose en todo momento a la legalidad".

También añadía que el único interés del Gobierno municipal en cualquier procedimiento en vigor tiene el deber de "cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente" y que la Alcaldía no puede cuestionar "en ningún momento" las resoluciones que pueda dictar la Justicia.

López Esteban cree que ha recibido ataques infundados hacia su persona desde algunos partidos políticos por este asunto y calificaba el anuncio de la querella "como un medio de coacción".

En el comunicado, además, hacía un repaso a la cronología del proceso de concesión de la licencia de obras.