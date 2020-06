La alcaldesa, Mariola Vargas, visita uno de los seis kioscos de la ONCE de Collado Villalba tras su reapertura

Este lunes es el primer día laborable tras el levantamiento del Estado de Alarma y para el primer acto oficial del equipo de Gobierno de Collado Villalba al aire libre, presencial y con los medios de comunicación desde el mes de marzo se ha elegido una visita a un kiosco de la ONCE, concretamente el ubicado en la calle Real 34.

La alcaldesa, Mariola Vargas y la concejal de Servicios Sociales, Yolanda Martínez, han acompañado a diversos responsables de la organización como la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, María Teresa Rodríguez, el delegado Territorial, Luis Natalio Royo y el director de la Delegación de Collado Villalba, Marcos Domingo Maestre, en este acto simbólico de reapertura de los puntos de venta de cupones en la localidad, que retoman su actividad tras meses de confinamiento en un proceso que se lleva a cabo con todas las garantías de seguridad tanto para los trabajadores como para sus clientes.

“Queremos darle la bienvenida a los vendedores, hemos vuelto a la calle después de tres meses, como todo el país, y la verdad es que ha sido duro para nosotros pero venimos con mayor ilusión que nunca, encantados y con ganas de devolverle a la sociedad lo que ellos nos dan día tras día”, aseguraba durante el acto Luis Natalio Royo.

En Collado Villalba, donde la delegación lleva en funcionamiento 17 años, la ONCE cuenta con seis puntos de venta y una docena de vendedores. Son más de 70 en el conjunto de la comarca del Guadarrama, todos personas con algún tipo de discapacidad. Con este acto, además, se ha querido dar a conocer la renovación de los puntos de venta, que comenzaron a instalarse en el mes de enero. De momento, ya se han renovado dos de los seis kioscos que la entidad tiene en las calles villalbinas. Son el modelo ZEDIS, con una línea mas moderna y mayor visibilidad de los vendedores.

LLAMADA A LA PRUDENCIA

El acto ha sido aprovechado por la alcaldesa, Mariola Vargas, para trasladar un mensaje claro a los vecinos en el primer día laborable sin Estado de Alarma.

La regidora, que ha recordado que el Ayuntamiento sigue con la apertura paulatina de instalaciones públicas, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia, y ha pedido a los villalbinos que sigan cumpliendo con las recomendaciones en cuanto a mascarillas, higiene y distancia interpersonal.

"Vamos a ver cómo va evolucionando todo. A mí me da miedo, la gente no puede interpretar que esto se ha pasado y ya es todo normal. El virus sigue ahí y hasta que no haya vacuna no hay solución definitiva. Hay que mantener la prudencia, seguir usando las mascarillas, hay que seguir con el lavado de manos y la distancia social porque hay quien piensa que como llevas mascarilla hay que 'vivir la vida loca' y no. Es una barrera de protección más, pero no la única", aseguraba Mariola Vargas, quien además es médico de profesión.