El alcalde de Moralzarzal se someterá a una cuestión de confianza para intentar aprobar los presupuestos

Es el último recurso, que ya le funcionó al alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna (Vecinos por Moralzarzal), en otras dos ocasiones: la cuestión de confianza. Se trata de un instrumento recogido en el artículo 197 bis de la ley de régimen local. La plantea el alcalde y está vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, el reglamento orgánico o las ordenanzas fiscales. Uno de los requisitos previos es que el tema ya haya sido debatido en pleno y que no haya obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, como es el caso. El pleno municipal deMoralzarzal, con los votos en contra de PP, MeC, Vox y las dos concejales no adscritas, rechazaba la pasada semana las cuentas de 2022 presentadas por el equipo de Gobierno, compuesto por Vecinos por Morazarzal Participa!, Ciudadanos y PAIM. El PSOE se abstuvo en la votación.

Ahora el regidor recurre, como ya hiciera en 2017 y 2019, a la cuestión de confianza para poder aprobar esos presupuestos. El pleno en el que se debatirá se convocará para el lunes 25 de abril a las 9:15 horas.

En el caso de que la cuestión de confianza no obtenga el número necesario de votos favorables, el alcalde queda cesado automáticamente y en funciones hasta la toma de posesión de quien deba sucederle en el cargo, si es que hay un candidato. Y aquí está el problema para la oposición, que debe ponerse de acuerdo para presentar a ese candidato alternativo en el plazo de 30 días, cosa que no parece fácil. En la ecuación están Vox, PP y Moralzarzal en Común (MeC), la plataforma en la que se integran Unidas Podemos e Izquierda Unida.

Si no lo presentan, no hay moción de censura y, por lo tanto, Rodríguez Osuna continuaría siendo alcalde y, además, se aprobarían automáticamente los presupuestos para 2022. Es el escenario más probable, de ahí que el regidor no tenga reparos en presentar su tercera moción de confianza porque los actores se repiten.

El rechazo a los presupuestos

El concejal de Hacienda, David González, fue el que defendió las cuentas ante el Pleno la pasada semana, e incidió en que la elaboración del presupuesto, que ascendía a 13.586.528 euros, se enmarcaba -al igual que en ejercicios anteriores-, “en una situación de suspensión de reglas fiscales”. “Aunque todo apunta a una cierta recuperación de la normalidad con la probable superación de la pandemia por COVID, los números se han planteado desde una perspectiva de flexibilidad y abiertos a los cambios y modificaciones que sean necesarias para adaptarnos a las circunstancias, si fuese necesario”, apuntaba el edil, que no logró convencer a la oposición.

En la partida de ingresos, el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, se mantenía congelado y seguía siendo la mayor fuente de ingresos del municipio, con la previsión de que aumentase debido a las nuevas viviendas que se han construido en la localidad.

Por otro lado, se planteaba un incremento de 450.000 euros en el importe de la Participación en los Tributos del Estado, pero una bajada en la de la Comunidad de Madrid, que aporta 131.000 euros menos que el año pasado al programa BESCAM.

En cuanto a la partida de gastos, estaba previsto aumentar las aportaciones a la Mancomunidad THAM, a las actividades en El Hogar de Los Mayores, Biblioteca, Plaza de Toros, Educación y mantenimiento y mejora de montes, entre otras.

Asimismo, se recogía el aumento del canon autonómico de vertedero por cada tonelada de basura que se lleva a Colmenar, pasando el total de 86.000 a 178.000 euros.

En cuanto a los proyectos surgidos de los Presupuestos Participativos, se recogían también las partidas necesarias para su ejecución.







