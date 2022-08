Alberto Mielgo, vecino de Torrelodones, gana un Emmy por "Love, Death & Robots", de Netflix

El vecino de Torrelodones Alberto Mielgo, ganador del Óscar al mejor corto de animación por "The Windshield Wiper", sumó este jueves un Emmy a su palmarés por su trabajo en "Jibaro", uno de los capítulos de la serie de animación de Netflix "Love, Death & Robots".



El cineasta consiguió el reconocimiento en el apartado "diseño de personajes" de animación, uno de los apartados que la Academia de Televisión estadounidense reserva para los premios de perfil más técnico o creativo, conocidos como los Creative Arts Emmy Awards.



El galardón se entregará entre los días 3 y 4 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.), una semana antes de la gala televisada en la que se premian las series más destacadas de la televisión.



"Jibaro", el corto premiado, cierra la tercera temporada de "Love, Death & Robots", una serie antológica (episodios individuales) de Netflix en la que, con una perspectiva adulta, se exploran temas que van desde la ciencia-ficción hasta la comedia, el terror y la fantasía.



Mielgo dirigió y escribió "Jibaro", un relato fantástico en el que unos conquistadores encuentran un botín en la isla de Puerto Rico, protegido por un ser mitológico, y por el que un "caballero sordo y una sirena quedan entrelazados en un baile letal. Una atracción impregnada de sangre, muerte y tesoros", describe su sinopsis.



"Quería hacer una historia sin héroes y sin buenos personajes, que fuera una tragedia", explicó el director en un video de presentación del corto.



Mielgo también destacó que además del diseño de cada personaje, el sonido es una parte fundamental de su cortometraje, grabado con su propio teléfono utilizando varios utensilios de cocina.



Antes, en 2019, Mielgo ya estrenó "The Witness", también para la serie "Love, Death and Robots", que ganó tres Emmys: mejor corto de animación, mejor dirección de arte y mejor animación, además de un Annie, los galardones dedicados al cine de animación, a la dirección artística.



Nacido en Madrid en 1979, el cineasta ha trabajado para gigantes como Disney, Netflix y Sony. Actualmente reside en Los Ángeles aunque pasa largas temporadas en Madrid, donde tiene su productora, Pinkman, con la que rodó junto a Leo Sánchez "The Windshield Whiper", ganador del Óscar en la última edición de los premios.



"Esto es solo el inicio de lo que podemos hacer gracias a la animación", recalcó Mielgo al recoger la estatuilla en el Dolby Theatre, con un discurso reivindicativo que pidió elevar el prestigio de la animación para adultos.