Alarma social en Hoyo de Manzanares por un proyecto para instalar una granja experimental para la investigación con animales de enfermedades o vacunas, entre otras cosas. Un proyecto del que el equipo de Gobierno no había informado a los vecinos y que acaba de salir a la luz.

En pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, muy cerca de la Urbanización Las Colinas y del propio casco urbano, en una finca conocida como Los Altillos, propiedad del Ayuntamiento. Ahí se quiere ubicar una granja experimental para -según especifica el anteproyecto al que ha tenido acceso COPE de la Sierra- “la investigación de enfermedades transmisibles que afectan a los animales, incluyendo algunas de gran impacto en la salud humana, mediante el desarrollo de medidas de diagnóstico, control, prevención y tratamiento a través de nuevas tecnologías, procesos o vacunas”.

El proyecto está causando un gran revuelo entre los vecinos de Hoyo y de otros municipios cercanos, como Torrelodones. No entienden cómo el ejecutivo local del PSOE, Unidos por Hoyo e Izquierda Unida- Podemos puede ceder esos terrenos para semejante proyecto y, sobre todo, sin informar antes. “Van a experimentar con virus, bacterias, patógenos... Es una barbaridad, cerca de las viviendas y en una zona protegida. No me cabe en la cabeza cómo se les ocurre semejante barbaridad”, comenta Inés, vecina de la zona. “El Ayuntamiento lo tenía entre manos desde hace un año y nos enteramos ahora”, comenta José, que vive a poco más de un kilómetro del lugar donde se levantaría el laboratorio experimental.

No se ha informado de nada

Y es precisamente el principal reproche del PP en la oposición, que ya ha presentado una moción al Pleno que se celebrará el miércoles 25 para que lleguen las explicaciones pertinentes. “Es de un autoritarismo y opacidad que este proyecto se estuviera ocultando a los vecinos e imponiendo por la puerta de atrás... Se va a trabajar con patógenos de nivel de bioseguridad 2, y no se ha informado. No es aceptable la presencia de este centro tan cerca de las viviendas. Y luego hablamos de que se va a trabajar con muchos animales y esto supondría una explotación ganadera intensiva que, bajo nuestro punto de vista, no cumple con la normativa del Parque Regional”, critica Victoria Barderas, portavoz popular, quien exige la paralización del proyecto y que los vecinos se pronuncien sobre si lo quieren o no. “Que informen y publiquen todos los datos del proyecto y los beneficios que va an obtener el municipio de Hoyo de Manzanares, beneficios económicos, de empleo... Si es que los hay porque, en principio, parece que es una cesión a coste cero... Y luego que hagan una consulta popular”.

Los vecinos de la urbanización Las Colinas, la más cercana a la finca en cuestión, ya se están movilizando para que el proyecto no continúe argumentando, entre otras cosas, la proximidad a los núcleos de población de este centro en el que se “se van a realizar pruebas diagnósticas de distintas enfermedades” con animales. Aseguran que el uso del suelo es ganadero y “no para experimentación”.

Además, ya se ha lanzado una petición a través de change.org “No a la granja experimental en el parque natural de Hoyo de Manzanares”.

REUNIÓN INFORMATIVA

Dada la alarma social que ha causado el proyecto, el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha convocado a los vecinos a una reunión informativa este martes 24 de mayo, en el Teatro Las Cigüeñas a las siete y media de la tarde. “Es un antiproyecto de I+D+i con todas las garantías sanitarias y se encuentra en estudio, habrá un turno de preguntas y respuestas donde los vecinos podrán resolver sus dudas y comprobar que las informaciones que circulan por el municipio no se corresponden con la verdad”, versa la nota que han enviado desde el Consistorio para convocar a la reunión.