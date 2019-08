Los consejeros del primer Gobierno de coalición en la región, formado por el PP y Ciudadanos y presidido por Isabel Díaz Ayuso, han tomado posesión de sus cargos este martes en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño.

El acto ha comenzado pasadas las 11:00 horas en presencia de numerosos invitados, entre los que se encontraban la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, y el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, junto a representantes de los distintos partidos, a excepción de Más Madrid y Unidas Podemos.

El Gobierno de coalición está formado por trece consejeros, de los cuales siete corresponden al PP y seis a Ciudadanos.

Ignacio Aguado, líder de la formación naranja en Madrid, es ya el vicepresidente y el otro perfil fuerte, junto a Díaz Ayuso, dentro del nuevo ejecutivo, ostentando la Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid.

Ambos acordaron un paquete de 155 medidas para mejorar la Comunidad de Madrid y durante estos días se han afanado en subrayar que la labor del nuevo Gobierno será homogénea y unitaria.

Se trata de un gobierno marcado por la renovación y en el que sólo repite de la anterior legislatura el titular de la Consejería de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por parte del PP. Su labor al frente de este departamento le ha valido la confianza de Ayuso para revalidar en el cargo.

No es el único integrante que vuelve a tener con funciones ejecutivas con respecto a 2015 en esta nueva etapa dado que el expresidente regional, Ángel Garrido, volverá al Consejo de Gobierno como consejero de Transportes tras abandonar el PP para militar en Ciudadanos.

Otros nombres regresan al Gobierno regional tras haber tenido responsabilidades en otras legislaturas. Es el caso del extitular de Sanidad Javier Fernández Lasquetty que ahora se ocupará de la cartera de Hacienda y Función Pública, cuya misión es acometer la "mayor bajada" de impuestos de la historia de la región.

Precisamente esa función (junto al área de Economía) desplegó el exportavoz del PP en la Asamblea en la anterior legislatura, Enrique Ossorio, quien ahora dirigirá una de las carteras con mayor presupuesto, Educación y Juventud.

Lasquetty ha sido además un cargo relevante en 'Génova' al haber desempeñado el puesto de jefe de gabinete del líder del PP, Pablo Casado, durante los últimos ocho meses. Su designació revela la cercanía actual entre el partido a nivel nacional y la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, una apuesta personal del líder del PP Pablo Casado.

La directora de Deloitte, Paloma Martín, será la nueva consejera Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el exalcalde de Alcorcón y número dos de la candidatura del PP en las pasadas elecciones autonómicas, David Pérez, será el nuevo titular de Vivienda y Administración local.

En lo relativo al PP, completan sus carteras el juez de la Audiencia Nacional Enrique López como nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo y la diputada María Eugenia Carballedo como consejera de Presidencia.

Respecto a Ciudadanos, la escritora Marta Rivera de la Cruz, ensalzada por la propia Aysuo, asumirá Cultura y Turismo y el diputado Alberto Reyero dirigirá Políticas Sociales, Familias y Natalidad.

Además, la formación naranja ha recurrido a dos independientes para otras dos carteras que le corresponden. Así, el abogado y economista Manuel Giménez liderará la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo y el exdirectivo del BBVA Eduardo Sicilia ocupará la cartera de Universidades, Ciencia e Innovación.

Acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo Ejecutivo de la Comunidad de MadridJesús Hellín Europa Press

Gabilondo afea la falta de paridad en el Gobierno

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este martes la falta de paridad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -con tres consejeras y diez consejeros- y ha asegurado que tiene "inquietud" porque"fácil no va a ser" "aglutinar un equipo".

Gabilondo ha lamentado que en el Gobierno de Ayuso "ni siquiera haya voluntad de acercarse" a la paridad pese a que la Comunidad de Madrid busca "la igualdad siempre entre hombres y mujeres" y así "se proclama discursivamente".

Preguntado por los perfiles provenientes de la etapa de Aguirre, Gabilondo ha apuntado que no está de acuerdo con las políticas hechas por el PP durante 24 años, pero que no hace una "descalificación global de todos".

"En los gobiernos ha habido personas honestas, trabajadoras, capaces y competentes, pero sí digo que el modo de hacer política y la forma de entender el poder y la sociedad es una forma que a mí no me gusta nada y que más bien preludia cosas que no son buenas, por eso pedíamos cambiar", ha afirmado Gabilondo.