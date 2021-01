Aguado descarta confinamientos domiciliarios pese al aumento de los contagios

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha descartado imponer confinamientos domiciliarios ante el aumento de los contagios en la región, donde la incidencia acumulada en los últimos catorce días es de 627,59 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 492,88.

Madrid tiene la quinta mayor incidencia de todas las comunidades autónomas, por detrás de Extremadura (1.131,02), Murcia (713,37), La Rioja (649,94) y Castilla-La Mancha (635,85), según datos del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha notificado este miércoles 4.499 casos nuevos de covid-19 (3.813 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas), una cifra similar a la difundida el martes (4.985), mientras que los fallecidos en hospitales en un día suben de 24 a 31.

También ha subido la cifra de pacientes hospitalizados en el día (de los 2.476 del martes a los 2.611 de este miércoles) y el número de ingresados en unidades de cuidados intensivos (de 426 a 446).

El total de contagios en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia asciende a 449.888 y el de fallecimientos en hospitales a 13.196.

A esa cifra de fallecidos en hospitales hay que sumar 4.987 en centros sociosanitarios (uno más que el martes), 1.184 en domicilios (la víspera eran 1.179) y 30 en otros lugares, con lo que el total asciende a 19.387

Aunque la cifra de la incidencia del coronavirus sigue en aumento, el Gobierno regional descarta tomar nuevas medidas más allá de las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud con más contagios.

En la actualidad 41 zonas básicas y nueve municipios de la Comunidad de Madrid están afectados por estas restricciones, por lo que no es posible entrar o salir de estas áreas salvo por motivos justificados.

"No contemplamos otra opción que no sea seguir en esa línea", ha dicho en rueda de prensa Aguado, que ha subrayado que el mayor número de los contagios tienen lugar en las reuniones familiares y sociales, con hasta un 80 % de los casos.

Pese a todo, el vicepresidente ha reconocido que la situación "empieza a ser preocupante" en Madrid como en el resto de España, por lo que la Comunidad seguirá "en alerta para evitar que pueda colapsar el sistema sanitario y complique aún más este comienzo de año" después del temporal Filomena.

Este temporal ha hecho que buena parte de los madrileños permanezcan en sus casas debido al cierre de los centros educativos y la recomendación de evitar desplazamientos para no correr riesgos por la nieve y el hielo.

Un "confinamiento meteorológico" que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en que provoque "una contención en el número de casos" de coronavirus.

Sobre el aumento de contagios, ha dicho que es algo que ya se esperaba "fruto de las Navidades", y cree que "algo tiene que ver" la nueva cepa británica ya que en regiones como Baleares y Extremadura, donde ha sido más fácil el control, ahora se están dando muchos contagios y no tendría "sentido" ese crecimiento.

En la Comunidad de Madrid hay detectados 48 casos de esta variante y centenares en estudio.

Sobre la campaña de vacunación en Madrid, Escudero ha asegurado que el ritmo irá creciendo y cada vez "irá a más".

Aguado, por su parte, ha comentado que el problema que detectará Madrid "la semana que viene" en el proceso de vacunación no va a estar "en el ritmo" sino en que las dosis que va a recibir por parte del Gobierno central, que van a ser "insuficientes".

La Comunidad de Madrid ha administrado hasta este miércoles 49.228 dosis de la vacuna contra la covid de Pfizer/BioNtech, lo que supone el 33,4 % de las que ha recibido, por lo que continúa siendo la región con el porcentaje de inoculación más bajo del país.