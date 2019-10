Agenda cultural: todo lo que puedes hacer en la Comunidad de Madrid este fin de semana

La agenda de ocio y cultura llega cargada para este puente con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. Son muchas las alternativas que encontramos en la programación de la Comunidad de Madrid y en muchas localidades diferentes. Destacan nombres como los de María Pagés, Faustin Linyekula y Mauricio Kartun, que presentarán sus espectáculos de danza y teatro en la capital.

En la Sierra, el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial acoge la obra Reditum, de la Compañía José Barrios, un espectáculo flamenco con el que pretende volver: volver a la tierra, a sus raíces, a su gente, a sus costumbres; abrazar aquello que ya no volverá y tanto anhela; disfrutar de pequeños grandes recuerdos.

Pero hay mucho más en la agenda:

Viernes 1 de noviembre

Sur les traces de Dinozord

Faustin Linyekula – Studios Kabaco

19:30 horas - Sala Negra – Teatros del Canal. MADRID

La obra de Faustin Linyekula está relacionada con sus orígenes y, a su vez, sus orígenes han estado marcados por los cambios políticos brutales, por la represión del Estado y las penurias de la población civil congoleña. Sur les traces de Dinozard, su creación más aclamada, no es excepción.

Faustin Linyekula/Studios Kabako: Sur les traces de Dinozord 9-28-2017Steve Gunther

Una oda al tiempo

María Pagés

Hasta el 11 de noviembre – viernes y sábado, 21:00 horas; domingo, 18:00 horas - Sala Roja – Teatros del Canal. MADRID

Una oda al tiempo es una coreografía flamenca sobre la contemporaneidad y sobre el continuo y necesario diálogo con la memoria. María Pagés explora la tradición flamenca y la cultura española; revisa los palos flamencos nutriéndolos con la esencia de Goya, Picasso, John Cage y su visión del tiempo y del arte. Plantea desde la tradición flamenca una reflexión sobre el presente en su dimensión ética y artística.

Sabatés recrea a Segundo de Chomón

Jordi Sabatés

Hasta el 3 de noviembre – viernes y sábado, 20:00 horas; domingo, 18:30 horas - Sala Verde – Teatros del Canal. MADRID

Jordi Sabatés, pianista y compositor de dilatada y reconocida trayectoria, presenta en este espectáculo una selección de películas del genial pionero español Segundo de Chomón (Teruel 1871-París 1929), que revolucionó el cine de su época con innovadores conceptos que siguen admirando hoy por su calidad técnica y artística. Sabatés ha compuesto e interpreta en directo unas piezas plenamente integradas en el ritmo y la dramaturgia del cineasta, consiguiendo una extraordinaria simbiosis entre cine y música.

Terrenal. Pequeño misterio ácrata

Mauricio Kartun

Hasta el 3 de noviembre – viernes y sábado, 20:00 horas; domingo, 19:00 horas - Sala Juan de la Cruz – Teatro de La Abadía. MADRID

Con más de cuatro décadas de carrera a sus espaldas, el argentino Mauricio Kartun está considerado como uno de los grandes maestros de su país, además de un referente del teatro latinoamericano, que se ha labrado una carrera marcada por el compromiso con la actualidad política de su nación, así como una escritura enraizada en la mitología clásica. Ambas cualidades se reflejan en Terrenal, una relectura del mito bíblico de Caín y Abel que, en manos de Kartun, se transforma en un conflicto de origen patronal más que de odio fraternal, con marcado acento criollo.

Bella figura

Yasmina Reza

Hasta el 3 de noviembre – viernes y sábado, 20:30 horas; domingo, 19:30 horas - Sala José Luis Alonso – Teatro de La Abadía. MADRID

Yasmina Reza, la autora de Arte y Un dios salvaje, escribió esta obra a petición del director alemán Thomas Ostermeier para ser representada en la Schaubühne de Berlín. En ella se asoma una reflexión sobre la vida, el tiempo y el fracaso, a través del retrato siempre mordaz de una cierta burguesía, con sus angustias, hipocresías, mentiras, neurosis y códigos éticos en decadencia.

‘A Villa Voz. Recorrido musical por las Villas de Madrid’

18:00 horas – La Fábrica, Sala de Artes Escénicas. VILLAREJO DE SALVANÉS

Un ciclo de conciertos que lleva la mejor música clásica y contemporánea de la mano de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid durante todos los fines de semana hasta el 3 de noviembre por las once villas de Madrid.

Sábado 2 de noviembre

Reditum

Compañía José Barrios

19:30 horas – Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Inspirado por la poesía de Antonio Machado, José Barrios nos presenta Reditum. Un espectáculo flamenco con el que pretende volver: volver a la tierra, a sus raíces, a su gente, a sus costumbres; abrazar aquello que ya no volverá y tanto anhela; disfrutar de pequeños grandes recuerdos. Vivimos en una sociedad llena de estrés y angustia y olvidamos mirar al lado y disfrutar de lo que tenemos y somos, compartir lo conseguido y repasar e instruir con nuestra experiencia lo vivido.

‘A Villa Voz. Recorrido musical por las Villas de Madrid’

13:00 horas – Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. NAVALCARNERO

Un ciclo de conciertos que lleva la mejor música clásica y contemporánea de la mano de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid durante todos los fines de semana hasta el 3 de noviembre por las once villas de Madrid.

Artificios y leopardos

Compañía Mercedes Pedroche

20:00 horas – Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal. MADRID

Artificios y Leopardos es un encuentro escénico híbrido, que transita entre el teatro y la danza. Mediante un dispositivo iterativo una mujer canaliza un experimento colectivo sobre la libertad.

Domingo 3 de noviembre

‘A Villa Voz. Recorrido musical por las Villas de Madrid’

13:00 horas – Iglesia de San Martín Obispo. SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Un ciclo de conciertos que lleva la mejor música clásica y contemporánea de la mano de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid durante todos los fines de semana hasta el 3 de noviembre por las once villas de Madrid.

L’elisir d’amore

Gaetano Donizetti

Hasta el 12 de noviembre - 18:00 horas – Teatro Real. MADRID

L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti regresa al Teatro Real, en la versión creada por Damiano Michieletto, con su producción original, transfiriendo la acción de esta ópera a una playa popular llena de veraneantes. Una de las arias de esta ópera Una furtiva lágrima está considerada entre las composiciones y melodías más populares de la historia. Dos repartos destacados, liderados por Erwin Schrott, Javier Camarena, Francisco Gatell, Sabina Puértolas y Brenda Rae, entre otros grandes artistas.

Museos y exposiciones

‘Historia de dos mujeres. Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana’

Exposición con la colaboración de la Comunidad de Madrid

Hasta el 2 de febrero – Museo Nacional del Prado. MADRID

En el marco de la celebración de su bicentenario, el Museo del Prado presenta esta exposición que reúne por primera vez los trabajos fundamentales de dos de las mujeres más notables de la historia del Arte de la segunda mitad del siglo XVI.

‘Sara Ramo. La caída y otras formas de vida’

Hasta el 3 de noviembre – Sala Alcalá 31. MADRID

La Sala Alcalá 31 presenta la exposición ‘La caída y otras formas de vida’, de la artista Sara Ramo. Una instalación realizada ex profeso para este espacio, que constituye una experiencia imposible de replicar en otro contexto. Visitas guiadas todos los sábados de 12:00 a 13:00.

‘Francisco Ontañón. Oficio y creación’

Hasta el 3 de noviembre – Sala Canal de Isabel II. MADRID

‘Oficio y creación’ es la exposición temporal que revisa la trayectoria completa de Francisco Ontañón (Barcelona, 1930- Madrid, 2008), uno de los mejores exponentes de la fotografía española en la segunda mitad del siglo XX. Por primera vez se reúnen las dos vertientes de la trayectoria de Ontañón: su perfil profesional y su faceta vinculada a la fotografía de autor a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria. Visitas guiadas todos los sábados de 12:00 a 13:00.

‘Francesca Woodman. Ser un ángel / On being an angel’

Hasta el 5 de enero – Fundación Canal. MADRID

Una exposición monográfica que reúne más de 100 fotografías y 6 cortometrajes de Francesca Woodman, fotógrafa excéntrica, introvertida y carismática. Obsesionada con su imagen y con la búsqueda del yo, cuenta con una producción fotográfica cargada de simbolismo que la ha convertido en una figura de culto y referencia.

‘Wendelien van Oldenborgh. Tono lengua boca’.

Hasta el 5 de enero – CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. MÓSTOLES

La muestra reúne, por primera vez, gran parte de la producción audiovisual del holandés Wendelien van Oldenborgh y se fija en la polifonía y la dimensión sonora que atraviesan su obra.

‘Los impresionistas y la fotografía’

Exposición con la colaboración de la Comunidad de Madrid

Hasta el 26 de enero – Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. MADRID

La muestra aborda las afinidades e influencias mutuas entre la fotografía y la pintura impresionista en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. La relación entre ambas categorías artísticas durante el Impresionismo fue muy fructífera, dado que la obra de fotógrafos como Nadar o Disderi influyó en el nuevo modo de mirar el mundo de los jóvenes impresionistas, como Pisarro, Boudin, Manet, Renoir o Le Gray, entre otros.

Exposición en el Museo Casa Natal de CervantesNavia

‘Miguel de Cervantes o el deseo de vivir’

Hasta el 26 de abril – Museo Casa Natal de Cervantes. ALCALÁ DE HENARES

Esta exposición temporal reúne el trabajo fotográfico de José Manuel Navia, concretamente el personal homenaje que realizó al escritor Miguel de Cervantes. Con sus imágenes, Navia recorre de modo subjetivo y evocador los principales lugares ligados al itinerario vital de Miguel de Cervantes y conforma una serie fotográfica que hace suyo el territorio cervantino.

Toda la programación cultural de la Comunidad de Madrid puede consultarse en la web www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio