Agenda cultural cargada con el Día y la Noche de los Museos

Viernes 17 de mayo

Please, continue (Hamlet)

Roger Bernat / Fracaso interminable I

20:00 horas; y domingo, 18:00 horas - Sala Verde - Teatros del Canal. MADRID

Please, continue (Hamlet) no puede considerarse una obra de teatro. Es una performance que estimula y provoca el sentido cívico del espectador con relación a su idea de justicia, tan lejana a veces de lo que dicta el Estado.

Azaña, una pasión española

José Luis Gómez

Hasta el 19 de mayo - de martes a sábado, 20:30 horas; y domingo, 19:30 horas - Sala José Luis Alonso - Teatro de La Abadía. MADRID

Como perfecto contrapunto a la figura de Unamuno, José Luis Gómez volverá a encarnar al estadista, pensador y escritor Manuel Azaña. Un reencuentro con el hombre que lleva acompañando su trayectoria profesional.

Rhumans

Rhum & Cía – Jordi Aspa

Hasta el 19 de mayo - de martes a sábado, 20:00 horas; y domingo, 19:00 horas - Sala Juan de la Cruz - Teatro de La Abadía. MADRID

La compañía Rhum & Cía estrena Rhumans, un espectáculo que reivindica el esplendor del payaso en sus diferentes géneros y estilos: el clown, la ventriloquia, el lutier, el artista de calle, el surrealismo y la música.

#Aboutlastnight

Olivia Delcán

Hasta el 18 de mayo - 20:30 horas - Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES

#Aboutlastnight es una celebración del presente. La generación millennial vive en un contexto en el que existe un abanico infinito de todo: oportunidades, sexualidad, profesiones, religiones, políticas, dietas, terapias, educaciones, tratamientos, atentados terroristas… Y ante esta inmensidad, ¿qué hacer?

Los Floríndez

Tarcu Teatro

20:00 horas - Centro Cultural Pilar Miró de la Comunidad de Madrid. MADRID

Los Floríndez son una familia ejemplar, de esas que dan envidia sana. Y magníficos vecinos. Sencillos, atentos, serviciales… No hay rellano del que no se acuerden a diario.

Sábado 18 de mayo

La Baltasara

Día y Noche de los Museos - 12:00 y 20:00 horas. Jardín de la Casa Museo Lope de Vega. MADRID

El jardín de la Casa Museo Lope de Vega acoge la representación de La Baltasara, una obra de Inma Chacón en torno a una de las actrices de mayor renombre en el Madrid barroco. En primera persona, la propia Baltasara rememorará su vida y dará cuenta de las razones que la llevaron a abandonar el escenario y vivir como ermitaña.

Curiosos a la cámara 2.0. Reinventando maravillas

Día y Noche de los Museos – 19:00 horas. Museo Casa Natal de Cervantes. ALCALÁ DE HENARES

Un divertido taller inspirado en El curioso impertinente, que despertará la curiosidad y la diversión en mayores y pequeños. En él recrearemos nuestro propio museo y conoceremos a los personajes que habitan la casa natal de Miguel de Cervantes.

Exhibición nocturna de vidrio soplado

Día y Noche de los Museos – 20:00 horas (exhibición de soplado) y 22:00 horas (espectáculo nocturno de soplado). Plaza de Fiestas del palacio de Goyeneche. Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. NUEVO BAZTÁN

La fabricación de vidrio fue una de las industrias más importantes y prósperas entre las instaladas por Juan de Goyeneche en Nuevo Baztán. Por este motivo, para celebrar la Noche de los Museos, el Centro de Interpretación organiza esta exhibición de vidrio soplado, siguiendo la técnica tradicional, invitando a los asistentes a experimentar con el material en primera persona.

El petimetre

Día y Noche de los Museos – 12:00 horas. Palacio de Juan de Goyeneche. Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. NUEVO BAZTÁN

Una oportunidad estupenda para disfrutar del entremés El petimetre de don Ramón de la Cruz, en el que ironiza sobre las pomposas modas del siglo XVIII y la influencia de la cultura francesa, a través de una pieza de teatro breve y burlesco.

Picasso en danza

Día y Noche de los Museos – 19:00 horas. Museo Picasso – Colección Eugenio Arias. BUITRAGO DEL LOZOYA

Picasso en danza es un homenaje al artista malagueño a través de las siete mujeres que compartieron su vida con él. Un recorrido por el movimiento y el espacio sonoro a través de melodías y pasos de raíz más tradicional, unidos a formas musicales y pasos actuales, dando forma a un relato común que vincula lo ancestral y lo simbólico.

Numax – Fagor, plus

Roger Bernat / Fracaso interminable II

18:30 horas - Sala Negra - Teatros del Canal. MADRID

Los trabajadores de dos fábricas de electrodomésticos cerradas con 35 años de diferencia son los protagonistas de Numax- Fagor-plus, aunque ellos no estarán en escena, solo sus palabras.

No se registran conversaciones de interés

Roger Bernat / Fracaso interminable III

Hasta el 19 de mayo - 20:00 horas - Sala Verde - Teatros del Canal. MADRID

Tres intérpretes (una actriz, una poeta y una performer) reproducen las conversaciones de las esposas de tres hombres que fueron a Siria a inmolarse. Las tres intérpretes hablan a la vez y los espectadores deberán decidir con qué canal se quedan en cada momento.

No hay dos sin tres

Chicuelo y Marco Mezquida

20:00 horas – Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Chicuelo y Mezquida son dos de los artistas más creativos del panorama musical español y presentan su segundo trabajo, No hay dos sin tres, acompañados de nuevo por Paco de Mode a la percusión.

Deshielo

Compañía La Coja Dansa

19:00 horas - Centro Cultural Paco Rabal de la Comunidad de Madrid. MADRID

Deshielo habla del viaje, de las soluciones personales y colectivas ante el cambio climático y el deterioro de nuestro ecosistema. Habla de sumar voluntades y de crear costumbres que respeten el equilibrio de nuestro entorno.

DistanS

Vol'e Temps

19:00 horas - Centro Cultural Pilar Miró de la Comunidad de Madrid. MADRID

Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

Muerte accidental de una payasa

Compañía Angosta di Mente

20:00 horas – Centro Cultural Sierra norte Cardenal Gonzaga de la Comunidad de Madrid. LA CABRERA

Sara es payasa de profesión. Un día lee en el horóscopo que va a fallecer esa misma jornada y, también, descubre que se representa una obra de teatro titulada Muerte accidental de una payasa. Movida por una morbosa curiosidad, acude a verla. Allí descubrirá que el público son los actores, que la actriz es ella misma y que la obra es su propia vida.

Domingo 19 de mayo

La consagración de la primavera

Roger Bernat / Fracaso interminable IV

17:30 horas - Sala Roja - Teatros del Canal. MADRID

A partir de la coreografía que Pina Bausch diseñó en 1975 para su montaje sobre la inmortal pieza de Igor Stravinsky, Roger Bernat ha construido un dispositivo que entrega totalmente al espectador el poder del re-enactment, de la recreación.

Alicia y las ciudades invisibles

Onírica Mecámica

17:00 horas – Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Una versión libre de Alicia en el País de las Maravillas, con una puesta en escena multidisciplinar, que indaga en los imaginarios creados por Lewis Carroll desde una perspectiva contemporánea. La obra nos invita a regresar a esa infancia en la que éramos capaces de volar, de luchar contra el mal y convertirnos en superhéroes.

EXPOSICIONES

‘Talleres: 123 ¡Foto!’

Hasta el 19 de mayo. Complejo Cultural El Águila. MADRID

La Comunidad de Madrid presenta el programa de talleres ‘1, 2, 3… ¡Foto!’, una iniciativa de carácter gratuito, previa inscripción en www.123foto.es, destinada a todas aquellas familias con niños de entre 8 y 17 años que quieran acercarse de primera mano al mundo y la historia de la fotografía.

‘We Are Still Alive, Like Hydrogen and Oxygen’

Hasta el 19 de mayo. Sala de Arte Joven. MADRID

Esta exposición es una exploración sobre los varios tipos de ecología que existen entre la materia viva y la inerte y las relaciones entre la ecología y los ecosistemas sociales, a través de la obra de artistas como Jenna Sutela, Julia Morandeira, Alfonso Borragán y Martín Llavaneras

‘Tanit Plana. Es lo que es’

Hasta el 19 de mayo. Sala Canal de Isabel II. MADRID

Primera muestra monográfica dedicada a la fotógrafa Tanit Plana, una de las representantes más interesantes de una generación de fotógrafos cuyas trayectorias marcan una época en la historia de la fotografía española.

‘Balthus’

Hasta el 26 de mayo – Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. MADRID.

Con la colaboración de la Comunidad de Madrid

La muestra reúne piezas clave de todas las etapas de la carrera de Balthus, uno de los grandes maestros del arte del siglo XX. A través de 46 obras, esta exposición analiza diferentes aspectos de la producción pictórica del artista.

‘La Celestina (1499) y Picasso (1968)’

Hasta el 26 de mayo – Museo Picasso-Colección Eugenio Arias. BUITRAGO DEL LOZOYA.

Una exposición que profundiza en la fascinación del pintor malagueño por un tema tan español como es el de la celestina, personaje fundamental de la Comedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas, publicada en 1499. Picasso dedicó más de 60 estampas al personaje de la alcahueta, incluidas en su mítica Suite 347.

‘Alberto Giacometti en el Prado’

Hasta el 7 de julio – Museo Nacional del Prado. MADRID.

Con la colaboración de la Comunidad de Madrid

La muestra se plantea como un paseo en el que las esculturas del artista transitan por las galerías principales del Prado, proponiendo un diálogo entre la obra de uno de los escultores más influyentes del siglo XX y los grandes maestros de la pintura, como Durero, Rafael, Tintoretto, Goya y El Greco.