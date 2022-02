Adiós a la mascarilla en exteriores: deja de ser obligatoria en la calle y en los patios de los colegios

Las mascarillas dejan de ser obligatorias en exteriores desde este jueves en la Comunidad de Madrid, tras la publicación hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de la Orden de la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, seguirá siendo obligatoria en espacios exteriores durante la celebración de eventos multitudinarios y en los andenes y estaciones de transporte aunque estén al aire libre.

La medida es efectiva en toda España, tras la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado martes del real decreto que modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas, a raíz de la bajada de la incidencia de covid y de los altos índices de vacunación de la población.



LA MASCARILLA NO SERÁ EXIGIBLE AL AIRE LIBRE EN LOS COLEGIOS

Desde hoy, la mascarilla ya no será exigible en los centros docentes "durante los períodos de recreo y en el desarrollo de otras actividades siempre que se realicen, en ambos casos, en espacios al aire libre”.

La decisión de suprimir las mascarillas en exteriores se ha adoptado al constatar que tienen un impacto mayor en los espacios interiores en los que se reúnen personas que no conviven habitualmente y en grandes aglomeraciones.

El consejero de Educación y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado que el Ejecutivo regional considera que a estas alturas las mascarillas no cumplen ningún efecto terapéutico y que, por eso, se suprimen en los patios de los colegios en virtud de la orden que ha publicado la Consejería de Sanidad y que se aplicará en todos los centros educativos.

Al ser preguntado por la eliminación de la mascarilla en interiores, ha dicho: "Estaríamos deseando que en interiores desaparecieran las mascarillas, pero sinceramente creo que eso va a ser un tema que va a alargarse más en el tiempo".

"Esta variante ómicron va bajando a una gran velocidad. Vamos a confiar que desaparezca y que no haya nuevas variantes que nos pongan en un aprieto como en esta sexta ola. Con prudencia, se podrá quitar (la mascarilla) en interiores, pero en este momento no tenemos ninguna fecha para eso", ha añadido.



SE MANTIENE LA MASCARILLA EN ESPACIOS CERRADOS PARA MAYORES DE 6 AÑOS



El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio para las personas mayores de 6 años, independientemente de la distancia de seguridad, en los siguientes supuestos:



- En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.



- En los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes.



- En los medios de transporte aéreo, en autobús o por ferrocarril, incluyendo andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

LA INCIDENCIA EN LA SIERRA

La incidencia acumulada por COVID en la Sierra sigue su camino descendente.

Una semana más, el peor dato lo registra El Boalo-Cerceda-Mataelpino, con 1.539 casos por 100.000 habitantes, y el mejor está en Los Molinos, única localidad de la zona por debajo de la barrera de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, está en 879.

En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, en los últimos 14 días el número de casos confirmados ha sido de 81.738, lo que supone un descenso del 28% respecto a los de la semana anterior, según se desprende del informe epidemiológico publicado este martes por la Consejería de Sanidad.

La incidencia acumulada en la región ha bajado 415,7 puntos en la última semana, hasta situarse en una media de 1.205,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Una tendencia a la baja que permite, sin bajar la guardia, relajar medidas como la de la mascarilla en exteriores y colegios.