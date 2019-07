ADESGAM renueva su Junta Directiva

ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, ha renovado su Junta Directiva. Fue este martes, durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Collado Mediano.

Ha sido elegido como presidente Javier de los Nietos, alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, quien ocupaba la vicepresidencia. Ese cargo será asumido ahora por el alcalde de Los Molinos, Antonio Coello, y como secretaria, Isabel Pérez, concejal de Cercedilla.

ADESGAM, creada en 2002, es una de las organizaciones más representativas de la comarca, al integrar no solo a 13 ayuntamientos, sino a asociaciones empresariales, de artesanos, ambientales y un club deportivo. Durante los últimos años ha profundizado precisamente en la colaboración público-privada y la cooperación intermunicipal, gestando importantes proyectos relacionados con el turismo sostenible y la creación del destino Sierra de Guadarrama. Un trabajo al que se quiere dar continuidad.

"Se trata de tomar el relevo con la inercia del trabajo ya realizado, seguir en la misma línea, con un equipo cohesionado, se vio ayer en la Asamblea con el gran ambiente de colaboración que ya quisieran otros foros o entidades donde también coinciden o conviven representantes políticos de todos los colores. En ADESGAM los proyectos nos unen y el destino turístico Sierra de Guadarrama es algo que queremos potenciar en conjunto", ha asegurado a COPE de la SIERRA Javier de los Nietos, quien ha querido agradecer "el sensacional trabajo realizado por la anterior Directiva, especialmente Noelia Pozas, anterior secretaria y ex concejal del Ayuntamiento de Guadarrama, y el anterior presidente y ex alcalde de Becerril, José Conesa".

MEJORAR LAS CONEXIONES

En el horizonte, también nuevos proyectos en los que ADESGAM ha comenzado a trabajar como “Este verano a la Sierra en bus”, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes y el Grupo Avanza.

"El objetivo es potenciar el uso del transporte público con el fin de superar los problemas de movilidad de vecinos y visitantes. Es una apuesta directa por regular y ordenar para evitar la saturación en los accesos a nuestro entorno que pueden terminar generando conflictos en algo que debería ser un momento de ocio y disfrute", dice De los Nietos.

La asociación quiere que esta idea vaya más allá. "Queremos que no se quede en el verano, sino extenderlo al resto del año, y que no solo sirva para mejorar las comunicaciones entre Madrid y la Sierra de cara al turista. Hace falta estudiar las necesidades de los vecinos de la zona y fijar ejes de desplazamiento que unan nuestro territorio, mejorar la movilidad entre los municipios y no solo en autobús".

En la actualidad forman parte de ADESGAM Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra y Soto del Real.