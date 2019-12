La abstención de VOX da al traste con el presupuesto para 2020 en San Lorenzo de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial no comenzará el año 2020 con nuevos presupuestos. El equipo de Gobierno no ha conseguido este jueves en el Pleno los suficientes apoyos para sacar adelante su propuesta de cuentas para el próximo ejercicio.

Las negociaciones con los dos concejales de VOX, que se han llevado a cabo durante toda la semana, no han prosperado y la abstención de la formación verde, unida a los votos en contra de Vecinos, PSOE y Podemos, da al traste con la aprobación incial de los presupuestos.

"Les pedimos una disminución, para los próximos cuatro años, del 20% en el gasto de Personal, sabemos que es un objetivo difícil aunque posible, y conllevaría poder realizar una rebaja correlativa en los impuestos, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Ofrecimos también al Ejecutivo nuestro voto favorable a los presupuestos si nos apoyaban en nuestras propuestas para iniciar los trámites de reunificación de los pueblos de San Lorenzo y El Escorial y tampoco hubo acuerdo. Finalmente, propusimos iniciar negociaciones públicas para firmar un acuerdo programático de legislatura con PP y Ciudadanos, pero Ciudadanos no ha querido", ha explicado la portavoz de VOX, Marta Cebrián.

La propuesta de presupuestos de Partido Popular y Ciudadanos, que rondaba los 20 millones de euros, ha sido fuertemente criticada en fondo y forma por la anterior alcaldesa y hoy portavoz de Vecinos por San Lorenzo, Blanca Juárez.

"Para poder analizar algo, hay que dar porcentajes de subida y bajada. Se han limitado a darnos una lista eterna de números, que la gente no se habrá enterado de nada si no sabe lo que había el año pasado, y así no se ve dónde se han aumentado partidas y dónde no. Sí destacaría el capítulo de inversiones, que ha descendido en un 24%. En el Área de Mujer la bajada es del 75%, un 16% en Biblioteca, un 60% en alcantarillado, la inversión en vías públicas la han dejado a cero, como alumbrado o como Medio Ambiente... lo que está claro es que las inversiones no son su prioridad", ha asegurado Juárez.

Vecinos, además, ha presentado cuatro enmiendas para que otros tantos proyectos aprobados en Pleno en la anterior legislatura, entre ellos el soterramiento de cableado y el Plan de Incendios Forestales, fueran recogidos. Cuatro propuestas que han sido finalmente rechazadas porque, esta vez sí, VOX ha unido su voto en contra a los de PP y Ciudadanos.

En la ronda de ruegos y preguntas del público, un vecino le ha preguntado a la alcaldesa si ahora, tras no aprobarse los presupuestos, se someterá a una cuestión de confianza, a lo que Carlota López ha respondido asegurando que tendrán que estudiar la situación.