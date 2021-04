“En absoluto”: Simón desmiente a Sánchez y asegura que Madrid no falsea los datos de la covid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado que Madrid esté falseando los datos de contagios por covid 19, ninguna comunidad esté haciendo "conscientemente" falsificaciones, aunque ha reconocido que "sí puede haber algún retraso" en las notificaciones. Así lo ha asegurado desmintiendo el comentario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,quien cuestionó el pasado viernes en una conversación informal con periodistas los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid.

"A mí no me consta que los datos sean falsos", ha respondido el epidemiólogo, al explicar que "puede haber algún retraso que se corrige, pero más allá de eso, no creo que ningún servicio de vigilancia de ninguna comunidad esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos: en absoluto".

Tampoco son ciertas las afirmaciones de Gabilondo

Con respecto a las declaraciones del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien afirmó que "el riesgo de fallecer por covid" era en Madrid "un 54 % mayor que el riesgo medio de España" y acusó al Gobierno madrileño de hacer "dejación" de sus funciones ante la pandemia, Simón tampoco ha confirmado tal dato. "Ha habido más casos, también más fallecidos, pero la letalidad es similar al del resto de comunidades, y la capacidad de gestión de los casos es similar a cualquier otra", ha estimado el epidemiólogo.

La letalidad es similar al del resto de comunidades

Datos de fallecidos por comunidades en relación al número de contagios y de población

“Es un dato que se puede calcular”, ha asegurado Simón en referencia al porcentaje lanzado por Gabilondo.

Pues según las cifras de la primera y la segunda ola, y atendiendo a los contagios y al número de fallecidos, la letalidad en Madrid es de las más bajas de España, con un 1,1%, la misma que Canarias. En el caso de la región madrileña, en la primera ola ese dato sería mayor, bajo el mandato del Gobierno central, y mucho menor en la segunda (y en la tercera, según estimaciones), cuando la gestión la asumieron las comunidades autónomas. Por debajo de esa cifra solo está Baleares, con el 1%. La tasa de letalidad más alta corresponde a Asturias, con un 3,5%. Después estaría Aragón, con un 2,3%, Castilla y León, con un 2%, Castilla La Mancha y Extremadura, con un 1,8%; Andalucía, País Vasco, Galicia y La Rioja, con un 1,5%; Comunidad Valenciana, con un 1,5%; Catuluña y Cantabria, con un 1,4%, Murcia, con un 1,3%; y Navarra, con un 1,2%. La media nacional se sitúa en el 1,5%.

El error, a menudo, está en interpretar los datos en cifras absolutas y no ponerlas en relación a otros parámetros. Madrid es la comunidad con más fallecidos, seguida de Cataluña, pero ambas son regiones muy pobladas (con 6,7 y 7,7 millones de habitantes) por lo que acumulan más contagios y más muertes, aunque el resultado final, en términos relativos, sea de los más bajos de España.

Si atendemos a esos datos poblacionales, Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón o La Rioja, tienen un tasa de moratlidad más alta que Madrid o Cataluña. Baleares y Canarias son las regiones con la tasa más baja, con 0,06 y 0,02%.

Ayuso dice que Simón tiene "más altura" que Sánchez

Al hilo de la polémica, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha demostrado ser "más responsable, más sincero y tener más altura de miras" que el propio Pedro Sánchez, después de que descartara que alguna comunidad esté falseando datos de la pandemia.

"Claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid", ha afirmado Ayuso, quien ha ironizado con que Sánchez haya "mentido", ya que está gobernando "con los que le quitarían el sueño" como Podemos o los independentistas "de los que tanto renegaba y a quienes está devolviendo los favores". "Es increíble pero Simón, que estaba de parapeto para que (Salvador) Illa no diera la cara y a su vez Illa estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable, más sincero, y ha demostrado tener más altura de miras que el propio presidente porque claro que no estamos mintiendo", ha asegurado la presidenta y candidata del PP a la reelección.