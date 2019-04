Abascal sobre los debates: "Son casi un consenso de los cuatros jinetes del apocalipsis nacional"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha desdeñado este martes el debate televisado con los que ha denominado "los cuatros jinetes del apocalipsis nacional", desde el mitin que ha celebrado en la plaza de toros de Las Rozas casi de forma paralela.

Abascal estaba invitado al debate de esta noche en Atresmedia, pero la Junta Electoral Central impidió su presencia debido a los principios de proporcionalidad que establece la ley electoral, en relación con los resultados obtenidos en comicios anteriores.

Junto a él han estado en Las Rozas las caras más conocidas del partido: el secretario general y dos al Congreso por Madrid, Javier Ortega Smith; el vicesecretario de Relaciones Internacionales y número tres, Iván Espinosa de los Monteros; y la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

"El éxito de hoy en Las Rozas no es que esta plaza esté abarrotada con cerca de cinco mil personas, es que está llena de sentido común, mientras que el plató de Antena 3 está lleno de lugares comunes", ha resaltado Abascal en alusión al segundo debate de esta noche en Atresmedia entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Según el líder de Vox, ni en este debate ni en el del ayer de RTVE están representados los españoles, porque "no está la España del sentido común".

"No es un debate, es casi un consenso", ha criticado además Abascal, para quien estos debates solo son "la reunión de la traición, la decepción, el marketing y el odio: los cuatro jinetes del apocalipsis nacional en este momento".

En su opinión, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) demostraron que "todos son iguales en lo esencial".

Según Abascal, todos ellos "notan" y "saben" que "el día 28 de abril va a pasar algo muy grande en España" y que Vox va a dar la sorpresa, aunque ninguna encuesta se "atreva" a señalarlo.

En Vox están tan convencidos de su éxito en las elecciones generales del domingo que su número tres ha pedido con sorna a Abascal que frene el paso: "Santi, ¡afloja!", le ha dicho.

"Nos vamos a pasar el domingo, los vamos a barrer. Afloja, Santi, porque esto se nos va de las manos", ha exclamado Espinosa de los Monteros, que ha dicho que "el chollo progre se acabó".

28A.- Abascal desprecia el debate de "los cuatro jinetes del Apocalipsis": "traición, decepción, marketing y odio"Jesús Hellín

ABASCAL EN HERRERA EN COPE

Santiago Abascal ha lamentado la decisión de la Junta Electoral Central, que frustró su participación en el debate de Atresmedia por no haber logrado un resultado significativo en las elecciones generales de 2016. Según ha manifestado este miércoles en 'Herrera en COPE', a su partido le habría gustado dirigirse a los españoles “en igualdad de condiciones, pero la exclusión perpetrada por la Junta Electoral Central a petición de los independentistas, ha puesto en evidencia cómo en España hay una doble vara de medir”. A este respecto, ha cuestionado que a los “golpistas se les permite participar desde la prisión” y a ellos no.

Sobre el libro de Vox que el presidente del Gobierno le entregó en el debate de Atresmedia a Albert Rivera, después de que este le diera un ejemplar de su tesis, Abascal ha dicho que vio a Sánchez “obsesionado” con la formación diciendo “cosas graves” como “cuando trató de relacionarnos con la violencia sexual y con la negación del holocausto nazi”.

“Son los progres los que han hecho una legislación penal que ha permitido que los violadores múltiples reincidentes entren por una puerta de la cárcel y salgan por otra”, ha señalado. “La negación del holocausto es indignante que la haga un presidente del Gobierno ilegítimo que está sostenido por proetarras, por los de la hoz y el martillo y que lo hemos visto puño en alto cantando 'La Internacional', que ha acompañado a los peores crímenes de la humanidad”, ha manifestado.

Santiago Abascal ha negado que votar a Vox sea darle el voto al PSOE, como justifican PP y Cs. Ha dicho que “es una mentira” y que hay una “gran movilización en torno a Vox”, que ha definido como “un movimiento patriótico que ha despertado la ilusión de gente que no se sentía representada” por los actuales líderes.

En este sentido, el dirigente ha dicho que ha celebrado actos “multitudinarios” y que una cosa es la “realidad oficial y otra la popular”. Por eso, confía en que la “España silenciada va a dar un auténtico vuelco el 28 de abril”.

“Esos que están apelando al miedo igual están detrás de nosotros en muchas provincias”, ha señalado. Por eso, desconfía de las encuestas porque no previeron la entrada “fortísima” de la formación en el Parlamento de Andalucía.

Sobre la campaña electoral, ha dicho que han querido recorrer “el territorio nacional” y se ha quejado de que, en general, se ha sentido “bastante maltratado por los medios de comunicación”.

Abascal ha dicho desconocer la expulsión que su partido ha hecho de periodistas no afines a Vox. “No sé caso a caso a qué se debe, pero respaldo las decisiones de mi equipo de comunicación”, ha zanjado.

En lo que respecta a las primeras medidas que adoptaría de llegar a formar gobierno, el líder de Vox ha dicho que “estamos viviendo un momento de emergencia nacional” debido a la “puesta en tela de juicio de la unidad nacional en Cataluña”. Por eso, ha abogado por “retomar el orden constitucional, impulsar querellas contra Torra, que conspira para la rebelión, la recuperación de competencias en Cataluña, la disolución de los Mossos d'Esquadra, la intervención de TV3 y la ilegalización de los partidos separatistas, que son organizaciones criminales al frente del golpe”.

Abascal ha precisado que si no llega a ser presidente, facilitará la adopción de estas medidas, ya sean tomadas por Casado o Rivera con sus votos. “Lo más importante no es que sea uno u otro el que presida el Gobierno, sino los intereses de España”, ha dicho. No obstante, ha precisado que “PP y Cs han demostrado que no se atreven a intervenir en Cataluña”. “Será la primero que hagamos si estamos a la cabeza de esa alternativa y lo primero que exigiremos si no lo logramos”, ha concluido.