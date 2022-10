100.000 firmas piden que se declare Bien de Interés Cultural el Valle de los Caídos

Alrededor de un centenar de manifestantes caminaron la mañana de este miércoles, cargando cruces blancas, desde la sede de Partido Popular hasta la Puerta del Sol, para exigir que el conjunto monumental del Valle de los Caídos, formado por la basílica, una abadía y la cruz de 150 metros de altura, situado en de San Lorenzo de El Escorial, sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC).



Los manifestantes terminaron su marcha ante la Real Casa de Correos para hacer la entrega a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de casi 100.000 firmas que piden su apoyo una vez que este 5 de octubre es el último día hábil para responder a la solicitud de declaración de BIC al conjunto del Valle de los Caídos.



Con esta iniciativa, los manifestantes aseguran que quieren impedir que la cruz sea demolida y que los monjes benedictinos de la abadía sean expulsados, propuesta que, afirman, el PSOE quiere llevar a cabo en un lugar donde están enterrados 33. 833 combatientes de la Guerra Civil.



En julio pasado, el Ministerio de Cultura consideró no declarar bien de interés cultural al Valle de los Caídos debido a que, "más allá de su carácter simbólico y político", sus aportaciones arquitectónicas exteriores "no poseen suficiente relevancia en el contexto de la producción de la época".



“Con la nueva ley de Memoria Democrática, el Gobierno está planeando intervenir el Valle, derrocar la Cruz y echar a los monjes y al final profanar toda la basílica. Es un Gobierno que busca venganza y no que se haga justicia ni reconciliación, porque ahora el Valle es un símbolo de reconciliación entre españoles. Queremos que Ayuso nos ayude a proteger el monumento”, dijo Miguel Tomás, director de campaña de la asociación Hazteoir.org, quien ha convocado la manifestación.