Magazín 8 marzo 13:50h

Eres joven y no sabes ni freír un huevo? No te preocupes porque la concejalía de Juventud de Moralzarzal ha organizado para los meses de marzo, abril, mayo y junio unos talleres de cocina de supervivencia para que aprendas a cocinar y seas capaz de sobrevivir cuando te quedes solo en casa o cuando te independices, sin no lo has hecho ya.

Se abordaran cuestiones como la importancia de llevar una dieta saludable, aprender a realizar una mínima planificación de los menús, saber gestionarse a la hora de hacer la compra, conocer diferentes técnicas culinarias y por último, podrás descubrir sabores del mundo.

Ya está abierto el plazo de inscripción.

Nos cuenta todos los Jose María Valdegrama, encargado de impartir estas jornadas.

