Informativo Mediodía 17 septiembre 14:50h

COPE de la Sierra buenas tardes saludos de nuevo de Pilar nuevo nombre del equipo de Informativos de COPE de la Sierra 9 dicciones va a cumplir en este 2019 la carrera solidaria de la ilusión en Collado Villalba más allá de la competición deportiva se trata de un evento que pretende conseguir fondos a favor de la Fundación pita López para seguir trabajando en la rehabilitación de personas con daño cerebral adquirido esta mañana se ha presentado la iniciativa en la que colabora esta casa COPE de la Sierra Darío Collado Villalba celebrará el próximo domingo 29 de septiembre la novena carrera de la ilusión organizada por el Ayuntamiento y la Fundación pita López el año pasado más de 1200 personas formaron parte de este evento que de nuevo volver a tener tres gatos una carrera competitiva una caminata y carreras infantiles Esther de la fuente es la responsable de proyectos de la Fundación los que nos han hecho la propuesta de hacer esa paella solidaria para todos o sea ya no los que quieran venir a hacer deporte que estaría bien que viniese sino para toda la gente de Villalba que quiera pasar pues contaremos con una paella solidaria con pintacaras para los más peques para que ellos se vayan bien guapos y un montón de regalos y sorpresas el presidente de la Fundación José Manuel pita asegurado que estos datos suponen un impulso para su labor en el Centro de Día actualmente tiene 30 usuarios pero hay 50 personas en la lista de espera daño cerebral adquirido es la primera causa de muerte en mujeres en España por delante incluso el cáncer y la primera causa de discapacidad física en España de la Fundación pita López estamos trabajando para que otras personas que sobreviven al calor que tengan la mejor calidad de vida posible y lo que hacemos es ofrecerles un tratamiento multidisciplinar en varias áreas y subvencionamos mínimo en un 80% incluso en un 100% ahí estamos esperando a ver si la Comunidad Madrid se aplaza si podemos concertar unas plazas porque el pulmón en la Fundación pues él se nos acaba no entonces llegaba ya vamos para casa de manera que tenemos de plazas en las instituciones pueden realizarse hasta el próximo lunes a precio reducido y el mismo día de la carrera en 145 minutos antes de la salida avenida batalla de Bailén toda la información la pueden encontrar en triple w Fundación pita lópez. es martes 17 de septiembre el boalo-cerceda-mataelpino está celebrando la Semana Europea de la Movilidad con la apertura del programa camino seguro al cole victoria Ballesteros ya habrán podido leer las frases que desde hace unos días decora los pasos de peatones gracias a las aportaciones de los vecinos Isabel Jiménez es la concejal de Participación Ciudadana para el pueblo y lo que queríamos era dejar huella de la gente que vive en nuestro pueblo pues en una zona donde vamos a estar pasando continuamente todas pues muy ligadas a los municipios que la felicidad de nuestras de nuestras vidas por ejemplo pues yo creo en un mundo mejor con el yo creo en un mundo mejor con el sábado que sería como un juego de palabras yo creo encachado mundo mejor o yo creo un mundo mejor también hay gente que ha portado en el sentido de educación vial para mira cruza la Semana Europea de la Movilidad se completará el jueves a las 18:30 con una ruta familiar a pie en bicicleta será el viernes a la misma hora el sábado habrá diferentes actividades en la plaza del centro de la jornada de movilidad sostenible y el domingo 22 de septiembre día sin coches sociales y síguenos en Facebook y Twitter ya está abierto el plazo de matriculación para los alumnos que deseen comenzar un curso en el aula de Humanidades de Guadarrama comenzará el próximo 7 de octubre y será impartido lo largo de más de 190 horas lectivas enmarcadas en las asignaturas de arte historia pensamiento y literatura como los anteriores está organizado por la Universidad de Alcalá de Henares a través de la colaboración entre su Vicerrectorado y el Ayuntamiento Guadarrama año la matriculación está bien que no solo a vecinos de la localidad también de la Sierra interesados en formarse de la mano de una de las propuestas más completas de la zona que cumple ya su décimo año en el periodo 2019/2020 Laura Laura va a estar destinada a analizar el Mediterráneo y los orígenes de Europa Jesús Carrasco su coordinador explica la razón por la que es elegido este tema creemos que ese momento indicado para reflexionar sobre lo que fue Europa ahora Europa no está pasando por sus mejores momentos queremos explicar cómo fue la primera Unión Europea si se me permite expresión a través del papel integrador de Roma tiempo en el que la frontera de aquel territorio IVA en el norte hasta lo que hoy es el límite con Escocia y que llegaba hasta las orillas del mar espero que resulte a todos de interés el periodo de matriculación estará abierto hasta el 27 de septiembre eso sí las plazas son limitadas las clases se impartirán los lunes y martes de 4:45 a 20 en la Casa de Cultura Alfonso décimo el sabio y siguen desarrollándose las fiestas patronales en honor al Cristo del Buen Consejo en Becerril de la Sierra de hecho hoy echan el cierre ya antes a las 6 de la novilladas sin picadores frase el festejo se sueltan dos vaquillas a las 10 de la noche la cena tradicional de hombres ayer por la de mujeres en la plaza del Ayuntamiento y a las 23 en la Puerta de la Carne para los socios en la medianoche con los fuegos artificiales se despedirán esas fiestas de Becerril de la Sierra eso si no se van a marchar sin un rico chocolate con churros y por supuesto el baile con orquesta en la plaza y también echan el cierre ya casi definitivamente las fiestas patronales de Galapagar en honor al Cristo de las Mercedes porque se han incluido en la programación actividades que tendrán lugar a lo largo de los próximos días de momento hoy martes habrá santa misa en memoria de los difuntos en la Hermandad del Santísimo Cristo de las Mercedes y de la parroquia precisamente la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción a partir de las 20 y cita con el siglo martes de cine español en San Lorenzo del Escorial hoy con la proyección de ópera Fernando Trueba ser a partir de las 18 en la Casa de Cultura en ese mismo lugar media hora más tarde de las 6:30 dentro del foro de cristianismo del Ateneo escurialense la ponencia la a cargo de Pilar Castro Bermejo estudios teológicos de la Universidad Pontificia de Salamanca y terminamos sé con otra conferencia en este caso en Torrelodones bajos de maestros republicanos la sociedad Caminera del Real de Manzanares quiere rendir tributo a los que se dedicaron a enseñar a los niños en otra época el 15 de septiembre 1939 en las tapias del cementerio de la Almudena ejecutado tras un juicio militar Mariano cuadrado fuentes junto con unos cuantos ediles de otros pueblos de la Sierra de Guadarrama la sociedad Caminera quiere venir homenaje a este maestro que fue también alcalde de Torrelodones la cita es a las 19 en la sala polivalente de la Casa de Cultura