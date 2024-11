Un repartidor de Correos pasa de trabajar en la ciudad al pueblo y se rinde por una diferencia: "No hay color"

La vida de un repartidor de correos puede ser una montaña rusa de experiencias. Iván, un repartidor que ha cambiado el bullicio de la ciudad por la tranquilidad del campo, ha compartido su historia en TikTok, mostrando la sorprendente diferencia que ha encontrado en su trabajo. Su testimonio no solo resalta la amabilidad de los habitantes de las pequeñas localidades, sino que también pone de manifiesto las desventajas y desafíos que enfrentan los repartidores en entornos urbanos.

Iván comenzó su trayectoria como repartidor en Madrid, una de las ciudades más grandes y concurridas de España. En su video, describe cómo decidió trasladarse a trabajar en localidades más pequeñas, un cambio que le ha permitido experimentar una vida laboral completamente distinta. “Estoy contratado para repartir en pueblos, aldeas y pedanías”, explica, destacando el impacto que este cambio ha tenido en su día a día.

Desde su llegada al campo, Iván ha notado que la mayoría de los habitantes de estas localidades son personas mayores. Esta población, generalmente más envejecida, ha aportado un aire diferente a su trabajo. En lugar de enfrentarse a la impersonalidad y el estrés de una gran ciudad, Iván ha encontrado un entorno donde la gente es cálida y acogedora.

Alamy Stock Photo Cartero español haciendo entrega de un paquete pequeño en motocicleta en la puerta del cliente

Una de las principales diferencias que Iván subraya es el trato humano que recibe en su nueva ruta. “La gente aquí es extremadamente majísima”, dice, recordando las interacciones que ha tenido con los residentes. Según su experiencia, los habitantes de los pueblos son amables y están dispuestos a ayudar. Este tipo de trato no es común en la ciudad, donde Iván relata que a menudo se siente menospreciado.

Un repartidor de Correos

Durante su relato, Iván menciona un episodio particular que ilustra esta amabilidad: “El otro día estaba diluviando y una mujer me trajo un paraguas”. Este gesto de cortesía no solo resalta la empatía de la gente del pueblo, sino que también contrasta con la frialdad que, según Iván, caracteriza a la vida urbana. En la ciudad, se siente como si los repartidores fueran invisibles, mientras que en el campo, cada encuentro se convierte en una oportunidad para establecer una conexión humana.

La experiencia de Iván no solo se limita a la calidez del trato en el campo; también se refiere a las dificultades que enfrentó en la ciudad. Describe la rudeza de los ciudadanos urbanos, señalando que “el trato deja mucho que desear”. Para él, la ciudad está llena de trifulcas y conflictos, donde la gente parece estar más centrada en sus propias preocupaciones que en la comunidad.

Esta realidad se traduce en un ambiente de trabajo estresante, donde las tensiones pueden escalar rápidamente. La comparación que hace Iván entre el trato que recibe en la ciudad y en el pueblo es contundente: “No hay color”. Esta afirmación no solo refleja su preferencia por el ambiente rural, sino también una crítica a la deshumanización que a menudo caracteriza las grandes ciudades.

Alamy Stock Photo Cartero de Correos en moto atendiendo una llamada telefónica en el móvil Fuerteventura

La historia de Iván es un testimonio de cómo un simple cambio de entorno puede impactar significativamente en la calidad de vida y en la satisfacción laboral. Su experiencia resalta la importancia de la comunidad y el trato humano, aspectos que a menudo se pierden en la rutina frenética de las ciudades.

De trabajar en la ciudad al pueblo

A medida que más personas buscan formas de mejorar su calidad de vida, el relato de Iván podría inspirar a otros a considerar el trabajo en entornos rurales. La amabilidad, la calidez y la conexión humana que ha encontrado en el campo contrastan marcadamente con las experiencias que ha dejado atrás.

La vida como repartidor de correos en un pueblo no solo se trata de entregar paquetes; es también un viaje hacia la conexión humana. La historia de Iván nos recuerda que, aunque las ciudades ofrecen muchas oportunidades, los pueblos tienen un encanto especial que puede enriquecer la experiencia laboral y personal.