El problema de corazón que sufre una joven de Madrid por culpa del Covid persistente: "Nadie te dice nada"

"A mí lo que me dan son anginas de pecho que oscilan entre una y dos", relata Ana. El Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha realizado un estudio con 20 pacientes que revela que el Covid persistente puede afectar al corazón de personas jóvenes y sanas. Una de ellas es esta joven que muestra su desesperación en COPE.

Sufren anginas de pecho sin tener obstruidas las arterias como pasa en los infartos. "No ha habido días desde que me diagnosticó, desde que empecé con todo esto, no hay ningún día que no haya tenido ninguna", reconoce, "puedo tener una, dos... Ocho he llegado a tener en algunos momentos".

Ella es una joven deportista y sin antecedentes de enfermedades relacionadas con el corazón y denuncia que "hay mucha gente que está metida en un círculo sanitario en el que va de una consulta a otra": "Yo aquí no encuentro nada, te remito a otro. Hay gente con Covid persistente que lo están pasando muy mal y nadie te dice nada".

"Hay gente que ni siquiera te cree", llega a decir. Aunque los médicos han identificado la dolencia y ya están con un tratamiento, la sensación de luchar sola contra este problema es real: "Cuando ya me recupero de la neumonía, intento recuperar mi vida normal, volver a trabajar, volver a hacer mis cosas del día a día y empiezo a notar síntomas".

El problema de corazón

Ana habla de "cansancio extremo, como cuando estaba con el coche, taquicardias y noto como presión en el pecho que yo al principio lo achacaba más a la neumonía que había tenido que a todo esto". Los médicos identifican este "dolor de pecho que tiene su origen en una falta de riego del corazón".

"Normalmente, se manifiesta precisamente en los momentos en los que el corazón necesita más sangre", reconocen los especialistas, "por ejemplo, al hacer ejercicio": "Esta es una de las características típicas de la angina, pero también se puede producir a veces en reposo".

Los médicos ya saben que es un efecto del Covid persistente, aunque "todavía existe una inercia muy grande a pensar que la enfermedad coronaria es fundamentalmente un problema de las grandes arterias que están en la superficie del corazón, cuando eso no es nada más que la punta del iceberg".

"Nadie te dice nada"



"La mayor parte de la circulación coronaria son los millones y millones de arterias microscópicas que están dentro del músculo cardíaco y que son las que se encargan de segundo a segundo regular la cantidad de sangre que le llega al corazón de acuerdo a sus necesidades", explica un especialista.

A pesar de no tener muy claro el porqué, "ya se sabía que el Covid ataca de forma muy preferencial el tapiz de células que recubren todas las arterias del cuerpo, las células leales o endotelio, y este tapiz de células es importantísimo en regular la cantidad de sangre que le llega al corazón".