Enrique, jugador de tenis en silla de ruedas: "La vida te cambia, pero sólo hay que mirarla de otra manera"

Ocho de los 100 mejores jugadores del mundo se dan cita estos días en Madrid en el V Open Internacional de tenis en silla de ruedas. El número 42 del mundo, Kike Siscar, es uno de ellos. Va a intentar revalidar el título que consiguió el año pasado en el Polideportivo Parque del Sudeste de esta localidad madrileña.

En Herrera en COPE en Madrid te hemos contado su historia. Con 20 años sufrió un accidente de coche que le cambió la vida. Le reventó una rueda cuando iba de la Universidad, en Murcia, hacia el entrenamiento de su equipo, el Real Murcia. Dio varias vueltas de campana. No recuerda mucho más del accidente. Un accidente que le afectó a la médula y le dejó con una modalidad más reducida.

"Al principio te ponen una silla en tu vida e intentas valerte por ti mismo". Entonces, Enrique Siscar comenzó a ir a rehabilitación. Con trabajo y esfuerzo, ha logrado incluso volver a andar, aunque con muletas.

Él era de fútbol, pero un día un amigo suyo le dijo a ver si se apuntaba con él a un torneo de pádel. "Yo no tenía silla ni nada, pero lo jugué. Conocí a un chico de Murcia y me contó que había un equipo de tenis en silla de ruedas. Ahí me encontré con mi entrenador y creo que es una de las mejores decisiones de mi vida. Me abrió un mundo maravilloso".

Hoy ha empezado la quinta edición del Open Internacional Fundación ONCE de tenis en silla de ruedas en Rivas Vaciamadrid. Contará con la presencia de 30 jugadores del circuito internacional. Kike tratará de revalidar el título que ya consiguió el año pasado.