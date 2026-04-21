El tranvía que vuelve a la Puerta de Alcalá y destapa un siglo de historia bajo el asfalto

El subsuelo de Madrid vuelve a sorprender. Las obras que se están llevando a cabo en el entorno de la Puerta de Alcalá han sacado a la luz un pedazo olvidado de la historia de la ciudad: los antiguos raíles y adoquines del tranvía. Este hallazgo ha motivado una reunión clave que se celebrará mañana entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para analizar los restos, fecharlos y decidir sobre su futuro.

Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han confirmado que, a priori, los vestigios descubiertos no cuentan con una protección patrimonial específica. Sin embargo, el Gobierno regional tiene la intención de recomendar al consistorio que se estudien acciones para mostrar y difundir estos restos, permitiendo que los madrileños conozcan este capítulo de su pasado.

Las obras no se detienen

A pesar del descubrimiento, los trabajos en la zona no se verán interrumpidos. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha sido claro al respecto, asegurando que las obras en Alcalá seguirán adelante. Según de Paco, el procedimiento consiste en "analizar el valor patrimonial de ese elemento" mientras los trabajos continúan, para después "ver qué destino se le da" a los raíles.

No afectará a las obras, porque lo que se hace es analizar el valor patrimonial de ese elemento" Mariano de Paco Consejero de Cultura

La memoria de los ciudadanos

La noticia ha reavivado la memoria de muchos madrileños que recuerdan aquellos tranvías, cuyo último viaje fue en 1972. Ahora, voces como las de Carmen y Fernando piden que se preserven estos vestigios. "Habría que protegerlo", afirma una vecina, que sugiere una solución imaginativa: "tendrían que hacer alguna caminería encima con cristal, como se hace en las catacumbas", para que se pueda ver la obra bajo un vidrio.

Habría que protegerlo. Lo que pasa es que es complicado que quieren hacer un boulevard" Carmen Vecina de la zona

Un siglo de historia sobre raíles

Los tranvías fueron una parte fundamental del paisaje urbano de Madrid durante un siglo, desde 1871 hasta 1972. Su servicio fue tan esencial que ni siquiera la Guerra Civil logró detenerlos por completo, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y la normalidad en tiempos de conflicto. Ahora, la última palabra sobre el destino de estas vías recuperadas la tendrá Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.