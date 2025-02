Programa ReViva: viviendas reformadas, rehabilitadas y listas para alquilar de forma asequible en Madrid

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha visitado una vivienda rehabilitada y reformada íntegramente por el Ayuntamiento de la capital en el barrio de la Concepción. Este nuevo piso se incorpora a los ya existentes dentro del programa ReViva y está destinado a un alquiler asequible.

Este nuevo piso situado en la calle de la Virgen del Sagrario 32 es uno de los catorce nuevos pisos de vivienda asequible que el Ayuntamiento de la capital ha puesto a disposición de los madrileños. La vivienda se encuentra completamente reformada con paredes en color blanco y suelo de parqué. El piso se encuentra sin amueblar a excepción del baño que cuenta con un armario, lavabo y retrete.

María Álvarez Baño con bañera

Baño de aseo

La cocina es otra de las estancias que están amuebladas. Cuenta con electrodomésticos principales, tales como el frigorífico, la vitrocerámica, la campana extractora, el fregadero, algunos armarios, el horno, el lavavajillas y la lavadora.

María Álvarez Cocina

María Álvarez Frigorífico, horno, vitrocerámica y cajones

María Álvarez Lavadora, lavavajillas, armarios y fregadero

Gema se inscribió en el programa ReViva hace un tiempo y cuando accedió a su nueva casa se quedó sorprendida de lo nueva que estaba la vivienda: "Yo no me esperaba que el piso iba a estar tan nuevo. Los electrodomésticos les quité yo las pegatinas para estrenarlos, ósea que todo nuevo. Y la casa está fenomenal, tiene dos habitaciones, un salón, la cocina, el baño y una terraza cerrada que da a un parque. No me puedo quejar para nada, estoy encantada".

programa reviva de emvs

Los altos precios de los alquileres en Madrid, tanto para habitaciones como para viviendas, llevan al Ayuntamiento de la capital a impulsar medidas que permitan ampliar el parque de viviendas con alquileres a precios asequibles. Por eso, han puesto en marcha una iniciativa conocida como el programa ReViva con el que propietarios e inquilinos salen beneficiados. "Es una manera más de hacer vivienda y vivienda asequible porque cada uno de los que vengan a vivir a estos pisos no van a pagar más de un 30%", ha asegurado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González.

El programa ReViva permite revivir la ciudad de Madrid, los distritos y los barrios. El objetivo es recuperar las viviendas vacías que muchos propietarios tienen en desuso y aumentar así la oferta destinada al alquiler. A través de esta iniciativa, el propietario cede su vivienda a EMVS Madrid durante un periodo de tiempo concreto, pero nunca llega a perder la titularidad. "Nos lo tiene que pasar en usufructo entre 5 y 10 años y le garantizamos la renta durante ese tiempo y le hacemos la reforma". Tal y como ha señalado el delegado, el programa permite que el propietario tenga ciertas ventajas y garantías. Entre ellas, percibir una renta mensual independientemente de que la casa tenga inquilino adjudicado o no.

El programa cuenta con 161 viviendas distribuidas por la capital. Las últimas catorce viviendas de alquiler asequible que se han incorporado a esta iniciativa se encuentran en el distrito Centro de la capital, aunque también se ofrecen pisos en Salamanca, Latina, Moratalaz y Ciudad Lineal. Gema, que es inquilina desde hace tiempo, destaca la rapidez con la que se llevan a cabo las distintas gestiones antes de entrar a vivir a una casa de este estilo: "Fue super rápido, yo creo que me metí por primera vez en marzo o abril del año pasado y el 13 de mayo fui a ver el piso. Y a finales de junio ya tenia el piso. me tuvieron informada todo el rato y la casa cuando llegué, me sorprendió lo nueva que estaba".

María Álvarez Vivienda recién reformada

Para acceder a estas viviendas, los interesados deberán tener unos ingresos ponderados de hasta 5,5 veces el IPREM, es decir, no cobrar más de 63,800 euros brutos anuales en el caso de parejas o personas solteras, y no cobrar más de 68,400 euros brutos anuales en el caso de unidades familiares de cuatro miembros. Con estos inmuebles públicos los futuros inquilinos se beneficiarán de precios entre un 15 y un 20 por ciento por debajo del mercado, y nunca pagarán más del 30% de su salario.

Para inscribirse al programa es necesario completar un formulario que puedes rellenar pinchando aquí. Una vez introducidos los datos, la EMVS Madrid, dispondrá de un listado de demandantes inscritos, entre los que alquilará la vivienda. Los futuros inquilinos recibirán unas credenciales que les permitirán acceder a una plataforma en la que podrán ver los pisos disponibles y elegir cuales quieren visitar. Si la vivienda visitada les agrada, podrán formalizar el contrato de alquiler para empezar a vivir.