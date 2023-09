La Policía rescata en Madrid a tres menores, secuestrados por sus padres durante tres semanas

La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional han rescatado a tres menores tutelados que se encontraban secuestados por sus padres desde hacía tres semanas a finales del mes de agosto.

De hecho, la madre tiene prohibido acercarse a ellos por problemas con las drogas y fue el padre, quien los recoge del centro de menores gestionado por la Comunidad de Madrid. Nunca los devolvió y lo que llama la atención es que los servicios sociales avisaron de la desaparición de los niños cuando ya habían pasado tres semanas.

Tras tirar la puerta con un ariete, los agentes se encuentran con unos padres muy agresivos que están prendiendo fuego a colchones, sillas y otros objetos inflamables.





"Sacarlos, sacarlos" se escucha a los agentes, y los gritos de la madre, muy nerviosa, la que no colabora con los agentes. En COPE, hemos hablado con Juan Carlos, el oficial responsable del operativo. Durante horas intentaron convencer a los padres para la entrega de los niños. No fue posible y no quedó otra que intervenir.

"Desde primera hora de la mañana contactamos con la madre para hacer la retirada en el centro correspondiente, pero ella nunca colaboró, fue siempre una actitud amenazante hasta que nos llegó la orden para entrar en el domicilio", explica el agente.

Los agentes localizan a los niños en la habitación más alejada de la casa. Estaban metidos dentro de un armario. La mayor de tan solo 9 años no les recibe bien. Repite el mismo perfil de agresividad que había visto en sus padres. Sonia, la agente tutora encargada de los niños durante la intervención.

"Los niños se encontraban bastante alterados; la niña mayor repetía los mismos insultos y la misma verbalización de la madre hacia nosotros durante toda la mañana. Los pequeños estaban muy alterados y el pequeñajo vomitando y por ello llamamos a los servicios sanitarios", cuenta a COPE.

Los niños estaban en un centro tutelado de la Comunidad de Madrid y allí es donde volvieron cuando la policía detuvo a sus padres. De hecho, solo tenía posibilidad de verles el padre; la madre perdió la tutela por problemas de adicción y además está convencida de que una secta quiere robarle a sus hijos.

La Agente tutora cuenta a COPE la ternura de las educadoras cuando los tres hermanos llegan al centro de menores de Vallecas. "Los niños no las querían ni mirar, pero cuando les dijimos que ya estában en casa y empezaron a decirles que les esperaban los amigos, cómo se lanzó el pequeñajo a los brazos de una de las educadoras fue súper dulce, la mayor también termminó en los brazos de otra educadora, están muy integrados".

Los padres están detenidos por un presunto de sustracción de menores...Se enfrentan a entre 2 y 4 años de cárcel.