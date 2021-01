¿Cuál es el plan del Ayuntamiento de Madrid para evitar las inundaciones tras el temporal?

Madrid se prepara para afrontar las lluvias que se esperan en los próximos días. Desde el Ayuntamiento han organizado un dispositivo de limpieza que lo forman más de 300 trabajadores y que además más va a contar con 20 máquinas. Los trabajos los van a realizar equipos de entre cuatro y cinco personas.

Se revisarán los más de 400 puntos “críticos” de la red de alcantarillas que en los últimos dos años han acumulado más agua tras las lluvias. Entre ellos, los distritos de Chamartín, Moncloa o Tetuán. Precisamente hasta uno de esos puntos nos hemos acercado esta tarde para ver cómo trabajan los operarios en la retirada de nieve y hielo que se han ido acumulando estos días debido al temporal.

¿Se va a inundar Madrid?

Las previsiones que adelantan la AEMET es que las lluvias no van a ser de carácter intenso. Aún así, el coordinador de Medio Ambiente de Madrid, Jose Antonio Martínez Paramo nos afirmaba que no se puede asegurar al cien por cien que no vaya haber inundaciones, que los equipos de limpieza se están empleando a fondo para que no haya este problema. Y que su previsión es que en el caso de que se produjeran, se cuenta con un plan que consta de seis bombas de agua que actuarían de forma inmediata.

El objetivo de este plan no es otro que prevenir que la ciudad se colapse de agua. En total, toda la Comunidad de Madrid cuenta con una red de alcantarillado con más de 350.000 sumideros distribuidos por toda la comunidad. Del todal de sumideros más de 180.00 pertenecen a la ciudad de Madrid.