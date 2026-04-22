Cómo pedir un justificante a Renfe para el trabajo por los retrasos del Cercanías 

La red de Cercanías de Madrid acumuló 1.521 incidencias durante 2025, según datos del Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de Madrid (CITRAM). Estas incidencias han afectado a miles de viajeros que ven alterados sus horarios de llegada al trabajo o a clase. Por ello, saber cómo y dónde solicitar un justificante a Renfe se ha convertido en una información clave.

Cualquier viajero, sin importar si su billete es de AVE, Larga Distancia, Media Distancia o Cercanías, tiene derecho a solicitar un justificante siempre que un tren sufra un retraso, cancelación o una incidencia que altere el horario previsto. Este documento oficial acredita por escrito la causa de la impuntualidad, y es válido para presentarlo en el trabajo o en un centro académico.

Dónde y cómo solicitar el justificante

Para obtener el justificante de retraso de Renfe, existen dos maneras:

- Presencialmente: El en las taquillas o puntos de atención al cliente de la estación.

- Online: descargando un archivo PDF desde la web oficial de Renfe. Hay que hacer clic en el tren de Cercanías que nos ha afectado y la web ya redirige directamente al documento que sirve de justificación de retraso para poder descargarlo en formato pdf.

En la estación, el personal de Renfe emitirá el documento al presentar un título de transporte válido. Este justificante se expide a nombre del viajero, con la fecha y hora del incidente. Para la gestión online, Renfe ha habilitado una página específica para incidencias en Cercanías Madrid, donde se pueden descargar los justificantes de los trenes afectados en los últimos 7 días.

Tanto para los viajeros habituales de Cercanías como para quienes han sufrido una incidencia puntual, disponer de este documento oficial es una herramienta fundamental para justificar retrasos laborales o académicos y evitar posibles problemas derivados de la impuntualidad.