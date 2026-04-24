Nace Club CANDO: una comunidad privada donde bienestar, servicios y conexión social son estilo de vida

En el corazón de La Moraleja, rodeado de naturaleza y con vistas a la Sierra de Madrid, abre sus puertas Club CANDO, un nuevo club privado que nace como punto de encuentro para una comunidad activa, consciente y vibrante.

Su propuesta lo convierte en el lugar ideal para disfrutar de una vida plena, combinando espacios gastronómicos, zonas wellness, piscina y spa, pensados para el bienestar y confort de sus socios. Bienestar integral, nutrición equilibrada, conexión social y la actividad física: todo tiene cabida en este exclusivo club.

Cada rincón de Club CANDO está creado para fomentar una vida activa y social, ofreciendo una agenda de actividades que promueve la conexión entre sus socios. Un entorno experiencial y de tranquilidad, donde cada experiencia está cuidadosamente diseñada para disfrutar del presente con intensidad y estilo.

“Este club no solo ofrece un espacio en un entorno exclusivo, es una forma de vivir que combina bienestar, comunidad y servicios de primer nivel. Nuestro objetivo es crear un espacio en el que cada miembro pueda disfrutar de su tiempo a la vez que redefine el concepto de calidad de vida. Más que un club, es una verdadera comunidad de bienestar”, explica el equipo de Cando.

Tres formas de pertenecer a Club CANDO

Club CANDO se articula en torno a tres tipos de membresía, pensadas para diferentes formas de disfrutar del club y de su comunidad.

1. SOCIO PROPIETARIO

Tu hogar, tu club. Todo en uno.

Quienes residen en CANDO forman parte automáticamente del club, disfrutando de acceso prioritario a sus instalaciones y actividades. Los socios propietarios pueden acceder a:

·Spa, piscina, restaurante y espacios dedicados al bienestar

Eventos exclusivos y programas de longevidad

Actividades diseñadas para nutrir cuerpo, mente y alma

Una comunidad con una visión de vida compartida

Además, cada socio propietario puede invitar a dos personas sin coste adicional, ampliando así la experiencia social del club. En cualquier caso, la membresía es by invitation only.

2. SOCIO GASTRO

Para quienes disfrutan la vida a través de los sabores.

La membresía Gastro Associate está pensada para quienes encuentran en la gastronomía una forma de vivir y compartir experiencias. Incluye acceso a:

Cenas temáticas y experiencias culinarias

Eventos gastronómicos con chefs invitados y maridajes únicos

Espacios privados para celebraciones

Una propuesta que convierte cada encuentro en una experiencia sensorial y social.

En cualquier caso, la membresía es by invitation only.

3. WOMEN EDITION

Un círculo privado de mujeres que creen en una conexión real.

Club CANDO también acoge Women Edition, un círculo privado creado por y para mujeres que buscan un espacio donde compartir, crecer y conectar desde una perspectiva auténtica. Entre sus iniciativas destacan:

Encuentros exclusivos y charlas con referentes

·Talleres de autocuidado, nutrición y longevidad femenina

Networking de alto valor

Un entorno seguro y confidencial para el intercambio de ideas

Un espacio de incubación de proyectos e innovación

Además, las integrantes podrán participar activamente en la comunidad como anfitrionas o ponentes en diferentes encuentros. En cualquier caso, la membresía es by invitation only.

Club Cando completa la propuesta de estilo de vida, ofreciendo no solo bienestar y servicios de calidad, sino también un entorno único donde la tranquilidad y el confort se encuentran. Con vistas inigualables a la Sierra de Madrid, un spa de lujo, y zonas comunes pensadas para el disfrute, cada rincón del club está diseñado para que nuestros socios vivan una experiencia exclusiva y enriquecedora.