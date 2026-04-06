Madrid se moviliza para la visita del Papa: la Archidiócesis busca 10.000 voluntarios

Quedan apenas 2 meses para la visita del Papa León XIV a Madrid, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio. La Archidiócesis de Madrid ha puesto en marcha toda la maquinaria organizativa. La Iglesia ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para reunir a 10.000 voluntarios que ayuden en las tareas de acogida, organización de eventos y apoyo general. La fecha límite para que los interesados puedan inscribirse es el próximo 17 de abril.

Un voluntariado abierto a todos

La llamada se dirige tanto a instituciones (parroquias, colegios y congregaciones) como a particulares. Un ejemplo es el de Ronaldo García, un voluntario que acogerá en su propia casa a fieles que se desplacen a la capital. Los particulares pueden colaborar bien con la acogida familiar o bien en tareas de preparación y cierre de los eventos programados durante la visita papal.

Tenemos sitio para acoger a dos peregrinos en casa" Ronaldo García Voluntario de la visita del Papa a España

financiación transparente

Además de los voluntarios, la Archidiócesis ha abierto cuatro procesos de licitación para contratar servicios de pantallas, sonido, vallas y baños químicos, con fecha límite el 8 de abril. Toda la gestión económica será supervisada por una mesa de expertos para garantizar la transparencia, "siguiendo los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia basadas en la eficacia como de la eficiencia, apostando por la austeridad, la comunión de bienes, la subsidiaridad, el bien común y la transparencia total en la gestión", según informan fuentes de la archidiócesis.

Para sufragar los gastos, el 12 de abril se iniciará una colecta extraordinaria destinada a cubrir necesidades logísticas, de infraestructuras y audiovisuales. Parte de los fondos también se usarán para costear los viajes de fieles sin recursos. La Archidiócesis ha asegurado que el dinero recaudado contará con una auditoría externa e independiente y ha recordado que las donaciones cuentan con importantes incentivos fiscales.