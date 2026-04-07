Madrid estrena una oficina pionera para guiar y acompañar a familias con menores con discapacidad

Se trata de un recurso pionero en España, integrado en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación municipal, que nace para ofrecer apoyo, asesoramiento y orientación a familias con hijos que presenten una afectación en su desarrollo o una discapacidad diagnosticada, ya sea durante el embarazo o en sus primeros seis años de vida. La ha inaugurado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este martes la nueva Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad (OIFAMDIS).

Un recurso de esperanza y confianza

Durante la inauguración, Almeida ha destacado que esta oficina se concibe como "un recurso único en España" y una muestra del compromiso del consistorio con las familias. El objetivo es que "se sientan tanto informadas como acompañadas" en momentos de incertidumbre y que sepan que "el Ayuntamiento de Madrid va a estar a su lado". El alcalde ha añadido su deseo de que este espacio sea "un lugar de esperanza y de confianza" para que Madrid se consolide como "una ciudad de inclusión" donde todos puedan "disfrutar en igualdad de condiciones".

Ayuntamiento de Madrid Almeida inaugura la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad

El Ayuntamiento de Madrid va a estar a su lado" José Luis Martínez -Almeida Alcalde de Madrid

Información y derivación, no terapia directa

La función principal de la OIFAMDIS no es prestar tratamiento directo, sino actuar como un puente fundamental entre las familias y los recursos existentes. El equipo de la oficina proporciona información detallada sobre los requisitos para acceder a servicios y ayudas, tanto públicas como privadas, y ofrece apoyo práctico en la tramitación de solicitudes, ya sea de forma presencial o telemática. Además, este servicio ejerce como un enlace clave con las entidades sociales especializadas en la atención a menores con discapacidad, derivando cada caso al recurso más adecuado.

Este enfoque de acompañamiento integral se extiende incluso a la asistencia tecnológica para gestiones como la obtención de sistemas de identificación electrónica o el manejo de aplicaciones. La gestión del servicio ha sido encomendada a la Fundación Juan XXIII, una entidad con casi 60 años de experiencia en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y otras situaciones de vulnerabilidad.

Ayuntamiento de Madrid Almeida inaugura la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad

Cómo y dónde solicitar ayuda

La oficina, que da cobertura a los 21 distritos de la capital, está ubicada en la calle Alcalá, 45 y cuenta con instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida, además de bucle de inducción magnética y atención en lengua de signos. El horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, con atención presencial (preferiblemente con cita previa), telefónica o por correo electrónico para adaptarse a las necesidades de cada familia.

Aunque la inauguración oficial ha sido hoy, el servicio lleva en una fase inicial de implantación desde diciembre de 2025. En este tiempo ya han sido atendidas 39 familias, cuyas demandas más frecuentes han girado en torno a la atención temprana, la valoración de discapacidad y dependencia o el apoyo en la solicitud de ayudas.