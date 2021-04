José Luis Martínez-Almeida discrepa de la decisión judicial sobre Toni Cantó

El alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que se alegra "profundamente" de que Toni Cantó esté en el PP y que, aunque respeta la sentencia, discrepa con la decisión judicial de apartarle de las listas por lo que "está justificado que acudan al Tribunal Constitucional".

Durante una entrevista concedida a "El Objetivo" de La Sexta, el regidor madrileño ha destacado que "lo importante, al margen de que pueda ir o no en las listas (del PP en las próximas elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid), es que se ha incorporado al proyecto del PP".

El alcalde de la capital de España ha ensalzado "la claridad en el discurso" de Cantó y ha alabado que "haya defendido principios y convicciones con claridad". Martínez-Almeida ha defendido el hecho de que la Comunidad de Madrid decidiese mantener la actividad económica pese a la incidencia del coronavirus.

"No se puede partir de certezas, pero la experiencia de Madrid ha demostrado que no tenemos peores números que otras Comunidades Autónomas, pero que al mismo tiempo se puede mantener la actividad económica", ha manifestado. El portavoz del Partido Popular ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez que no haya impulsado un "plan B" legislativo para cuando llegue el fin del estado de alarma pues, en su opinión, "el Gobierno de la nación tenía la responsabilidad de dotar de seguridad jurídica a las comunidades autónomas en su lucha diaria contra la pandemia".

Martínez-Almeida no ha detallado en la entrevista cuál será la posición de su grupo el próximo nueve de mayo, cuando Sánchez ha previsto el fin del estado de alarma y, en el caso de que pidiesen prorrogarlo, no ha adelantado hacia dónde se inclinaría el voto de su partido. Preguntado por los botellones nocturnos en las calles de Madrid que se llevan viendo durante varias semanas, el alcalde de Madrid ha defendido que tanto si las protagonizan franceses o madrileños son "absolutamente reprochables".

Ha criticado que la oposición haya señalado que hay un "efecto llamada de irresponsabilidad" y que "en Madrid se está alentando el turismo de borrachera". "Es una imagen profundamente injusta con la ciudad de Madrid", afirmó.