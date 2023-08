Dos meses sin cobrar: el drama de los trabajadores municipales de Cadalso de los Vidrios

En Cadalso de los Vidirios, una localidad situada en el suroeste de la región, a 80 kilómetros de la capital, los empleados públicos no están pasando un buen verano. Todavía no han cobrado las nóminas de Junio ni de Julio. Tampoco la paga extra de verano.

Desde mayo sin sueldo... ni trabajadores municipales ni proveedores. El secretario municipal no permite al Ayuntamiento gastar el dinero que sí hay en la caja porque dice que no hay liquidez suficiente. El secretario utiliza un freno legal que se llama reparo y que se puede levantar si el pleno municipal vota a favor, pero la oposición se niega. Ana Sibert es la portavoz de la oposición, del PSOE, y dice que aunque se levantase el reparo, "si le dejase" pagar, la retribución de las nóminas "no va a ser completa" y es que apuntan que la caja "tiene liquidez".

El Ayuntamiento culpa al secretario anterior por mala gestión a la hora de gestionar su último presupuesto… Pero insisten en que es un problema técnico y que realmente sí hay dinero. La solución del PP es levantar esa prohibición y así poder acceder a la caja para pagar a los trabajadores. Según la oposición solo hay dinero para la extra de mayo y algunos sueldos de junio. Pero la alcaldesa, Verónica Muñoz, lo niega: "Si digo que puedo pagar los sueldos es porque puedo hacerlo". Y aclara que no se atrevería a enfrentarse a "una situación tan comprometida" si el Ayuntamiento "no tuviera liquidez". "¿Cómo me quedaría yo si en ese momento no pudiera pagar?", reflexiona. "El teatro para los salones de teatro", concluye.

La alternativa que plantea la oposición es aprobar un presupuesto nuevo ya que el último es de 2017. El Ayuntamiento culpa al secretario anterior por no avalar el diseño político de los presupuestos que sí dicen haber presentado. Defienden que puede pagarse todo levantando el reparo. Una tormenta política que ha dejado a decenas de trabajadores sin su sustento.