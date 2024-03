Domingo de Ramos: Las procesiones empiezan a desfilar por la Puerta del Sol

Ya está aquí la Semana Santa madrileña en todo su esplendor. En la capital las primeras procesiones hicieron acto de presencia el Viernes de Dolores, pero este Domingo de Ramos es un día grande para la ciudad, sobre todo, en el corazón de la capital.

La gran novedad de este año es que las trece procesiones del distrito Centro pasan, en algún momento, por la Puerta de Sol. Es el caso de La Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y de María Santísima Inmaculada Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel, más conocida como Los Estudiantes.

Juan Aranda es el Hermano Mayor de esta Hermandad y nos reconoce a Cope que, al principio, esta idea no les cuadraba mucho. ¿Por qué? Porque supone un esfuerzo extra de tiempo y gente: “Evidentemente nos supone más tiempo en la calle, con lo cual el esfuerzo es mayor pero la verdad es que nos pareció muy interesante. Y, conforme lo hemos ido madurando, recorriéndolo, viéndolo y situándonos imaginativamente nos hemos ido animando", nos explica. “Yo creo que el recorrido puede ser muy bonito y en ello estamos todos a una”.

De hecho, las reticencias iniciales han dado paso a un nuevo recorrido, muy cercano al estilo de las procesiones típicas de Andalucía y Castilla y que recupera un lugar con mucha solera. “La Puerta del Sol es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Evidentemente no tiene demasiada tradición cofrade pero esto no es una cuestión snob. Históricamente las Hermandades han pasado por la Puerta del Sol y, de hecho, la Hermandad de los Gitanos sale del Carmen”, remarca Juan. Y aunque están convencidos de que va a ser un éxito no descarta sentarte a hacer balance para ver si ha merecido la pena. “Cuando termine la Semana Santa será el momento de hacer un balance de qué cosas bien y qué cosas menos bien y rectificar para el futuro”, reflexiona.

La salida será a las 5 17:30 horas desde la Basílica Pontificia de San Miguel y está previsto que alcance la Puerta del Sol en torno a las 19:30 para regresar a su templo a las 23:00.