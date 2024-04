Si tienes hijos pequeños que van en carrito o tienes problemas de movilidad y vives en la almendra central de la capital, seguro que te piensas dos veces cada vez que tienes que coger el Metro. La culpa la tiene la inaccesibilidad de muchas de sus estaciones.

Y es que de las 302 estaciones que existen actualmente en toda la red de Metro, 254 son accesibles, lo que representa el 70% del total. Un porcentaje bastante elevado pero que se debe, sobre todo, a las estaciones que están a las afueras, muy lejos del centro de la capital. De hecho, las líneas más antiguas, es decir, la marrón, la verde, la azul claro y la roja tienen en gran parte de su recorrido estaciones sin ascensor ni escaleras mecánicas.

La boca de Metro de Banco de España tiene actualmente 22 escalones en el tramo tramo más largo, más otros tres en la plataforma exterior y cinco en la parte más profunda. En la estación de Noviciano hay 28 peldaños para poder salir a la calle. En la de Goya, si entramos desde General Díaz Porlier, nos encontramos con 48, en la de El Carmen con 50 y en la estación de Tribunal, nada más y nada menos que 72 escalones.

Pero si hay una que se lleva la palma ésa es Puerta de Toledo. Felicia lleva viviendo en este barrio 45 años. Como está operada de las dos rodillas, hace ya varios años que ha dejado de utilizar la boca de metro de su barrio por lo inaccesible que le resulta, como ella misma nos cuenta a COPE. “Me he dirigido de diversas maneras a Metro de Madrid quejándome de las 74 escaleras de 24 centímetros que son muy incómodas tanto para subir como para bajar”, describe. Esta falta de accesibilidad hace que Felicia prefiera acudir a otra parada, “ya lo he dejado por imposible y me voy a Pirámides que me pilla muchos más lejos”, nos dice resignada. “Esas escaleras son criminales. Ya sé de muchísima gente que ha dejado de utilizar esa estación por ese mismo motivo”, sentencia.

Y eso que, como ella misma nos reconoce, acudir hasta Pirámides hace que el viaje sea más largo. “El hecho de coger el Metro en Pirámides me supone hacer dos estaciones más pero, por lo menos, bajo y subo en ascensor porque hay muchas personas como yo, que tienen problemas de movilidad”, concluye.

METRO responde

Desde Metro de Madrid son conscientes de este problema y trabajan para mejorarlo. Pero no siempre es fácil, como nos explica a COPE Carlos Zorita, responsable de Infraestructuras y Estaciones de Metro de Madrid. “Implantar ascensores en estaciones de la red antigua son obras muy complejas desde el punto de vista de la ingeniería civil”, explica. Además que suelen afectar a “entornos muy consolidados con afección a distintos servicios, canalizaciones, al tráfico y, por tanto, son actuaciones complejas”, añade.

Actualmente hay en funcionamiento 559 ascensores y 1.710 escaleras mecánicas. El principal criterio para decidir qué paradas se acondicionan es “el número de usuarios que tiene cada una de las estaciones” detalla este experto. También se tiene muy en cuenta “si la estación tiene cerca algún centro relacionado con personas con discapacidad o algún centro hospitalirio”. Igualmente se presta más atención a “aquellas estaciones que cuentan con más de una línea o que conectan con algún otro medio de transporte”. También “la edad media del barrio” y “la proximidad de estaciones accesibles”.

En pos de mejorar aún más estas cifras, el año que viene está previsto que haya ascensores directos al andén en seis estaciones de barrios históricos, en concreto, en las las bocas de metro de Campamento, Canillejas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y Tetuán y escaleras mecánicas en otras tres bocas de metro, Prosperidad, Estrella y San Blas.