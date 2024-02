El CEO de Arrenda, Premio Excelencia Empresarial La Razón a la Mejor Agencia de Alquiler Garantizado, Javier Sandes, asegura que es un gran momento para apostar por el alquiler de viviendas en propiedad debido al incesante incremento de demanda que choca frontalmente con la escasez de oferta de inmuebles. Sin embargo, algunos propietarios no terminan de confiar en esta opción por los miedos e inseguridades que existen actualmente (especialmente regulatorias), pero insiste en que “esta alternativa ofrece grandes oportunidades si se confía en los profesionales adecuados. La rentabilidad de un inmueble que se destina al alquiler depende de tres factores fundamentales que condicionan la toma de decisión del propietario: el rendimiento económico, la tranquilidad y seguridad jurídica, y el tiempo invertido en la gestión del alquiler. Si alguna de estas tres variables no se encuentra cubierta, es lógico que los propietarios tengan dudas y opten en ocasiones por renunciar a esta posibilidad, pese a las grandes ventajas que aporta.”. Por eso, nos informa que desde Arrenda apuestan por una filosofía distinta a la de una agencia inmobiliaria tradicional, y que se centran en trabajar para que los propietarios puedan rentabilizar y optimizar los rendimientos de sus inmuebles, de tal manera que “nuestro éxito sea el éxito del propietario”, afirma.

“Es innegable que el rendimiento económico no sirve de nada si no va acompañado de la tranquilidad de saber que está todo controlado”

En primer lugar, “los propietarios deben conocer cuál va a ser el rendimiento económico que les va a proporcionar un inmueble alquilado, no solo antes de iniciar el proceso, sino durante el mismo y a su finalización”. No podemos olvidar que la decisión de alquilar un inmueble en propiedad se toma, principalmente, para conseguir mayores ingresos fijos y estables en el tiempo, de manera que si el precio del alquiler no cubre, como mínimo, todos los gastos asociados al inmueble, no es la opción correcta. Por este motivo, el asesoramiento al propietario en materia de precios del alquiler y sus actualizaciones anuales, los informes de rentabilidad personalizados y los estudios de mercado que realiza Arrenda son un gran valor añadido a la hora de tomar la decisión de poner y/o mantener una vivienda en alquiler.

Por otro lado, “es innegable que el rendimiento económico no sirve de nada si no va acompañado de la tranquilidad de saber que está todo controlado”. La gran mayoría de los propietarios no están familiarizados con la ley que regula los alquileres (menos con las últimas novedades introducidas), y desconocen si la documentación legal que firman es correcta o si los compromisos que adquieren y exigen son legales. Por esta razón, Arrenda pone a disposición del propietario, durante toda la vida del contrato hasta su finalización, un equipo jurídico especializado en materia de arrendamientos que redacta y supervisa toda la documentación legal e incluye todas las cláusulas y garantías necesarias que aseguren la protección del propietario. Además, a la hora de escoger a los mejores inquilinos, Arrenda realiza un estudio de solvencia e idoneidad a aquellos interesados en la vivienda, sin que por ello se desentienda posteriormente de cualquier problema que puedan ocasionar. Arrenda asume el compromiso de abonar al propietario la renta del alquiler el día 3 de cada mes, con independencia de posibles impagos o retrasos de los inquilinos, y se compromete a gestionar directamente cualquier incidencia relacionada con la vivienda, a través de su servicio de Gestión Integral.

“Cuanto más tiempo le tiene que dedicar un propietario al alquiler, menos rentable es el arrendamiento”

Gestión integral

La Gestión Integral del arrendamiento cubre la tercera variable para tomar la decisión de alquilar una vivienda en propiedad, que es la de reducir al máximo el tiempo invertido en la gestión del alquiler. El tiempo es el bien más preciado del que dispone el propietario, precisamente por su escasez en la mayoría de los casos, y en otros porque prefieren destinar su tiempo a actividades mucho más gratificantes que la de gestionar un arrendamiento. Por lo tanto, “cuanto más tiempo le tiene que dedicar un propietario al alquiler, menos rentable es el arrendamiento”. En consecuencia, Arrenda atiende directamente a los inquilinos y se encarga de la gestión de las incidencias sin que el propietario deba encargarse de nada, siendo informado, eso sí, de su progreso hasta su finalización.

El CEO de Arrenda Business Group no tiene ninguna duda de que “alquilar viviendas en propiedad es la solución ideal para aquellos propietarios que buscan una fuente de ingresos adicional, estable y segura, por lo que invito a los propietarios a que apuesten por esta alternativa porque el momento es ahora”.