Lejos ha quedado ya la fecha del 1 de julio como sinónimo del comienzo de las rebajas. Cada vez son más los negocios en Madrid que se adelantan a esta fecha para colgar sus carteles.

Madrid se ha convertido en la primera comunidad autónoma en inaugurar los descuentos, justo cuando encaramos uno de los veranos más caros de los últimos años por los altos niveles de los precios y la subida de las hipotecas.

Desde el sector esperan una rebajas similares a las de 2022. En ACOTEX, la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid, cuentan a Cope que se espera un ligero incremento de ventas aunque con descuentos no tan agresivos como en años anteriores.

Nicolás y Fernando están de vacaciones en Madrid y este primer día de rebajas han aprovechado para estar delante, antes de las 10h de la mañana, en una conocida cadena de tiendas de ropa en la madrileña Gran Vía. "Conseguimos buenos precios" nos cuenta Nicolás que reconoce que hay que ser paciente porque las colas para los probadores y pagar en caja son importantes.

Paciencia y resignación en las colas para pagar y en probadores.

Marian es madrileña. Suele comprar online siempre que puede pero esta vez no le ha sido posible y ha querido acercarse en este primer día de rebajas. Está en la cola de caja. LLeva muchas prendas que ni se va a a probar. Dice que es práctica y que si algo no le gusta o no le queda bien lo devuelve otro día.

Paloma y Leire son amigas y han ido a media mañana juntas. Anoche ya hicieron alguna compra online pero prefieren ver las prendas para coger algo a los niños de cara al verano.

Rebajas en la Comunidad de Madrid que han comenzado este 22 de Junio y que se van a alargar hasta el próximo 31 de agosto. Aunque en esto, ya se sabe, no hay una fecha fija.

Desde que se flexibilizó el periodo de rebajas son muchas las tiendas que se adelantan y llevan ya unos días con su venta especial. Sin embargo ha sido hoy cuando los grandes almacenes y el grueso de los comercios han colgado sus carteles de rebajas.