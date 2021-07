Las innovadoras técnicas de enseñanza que se aplican en ESIC University

Hemos hablado con Alberto Alcalde, el director del titulo superior en dirección de márketing global y de innovación docente en el área universitaria en ESIC Universitiy. Ha venido para explicar cuales cómo son las diferentes posibilidades de encontrar un futuro profesional fuera de las carreras universitarias. Nos ha contado que ellos se centran en el desarrollo de skills como la resiliencia o el pensamiento lateral. Estas aptitudes son muy demandadas en el mundo laboral, pues facilitan la resolución de problemas y el desarrollo satisfactorio del desarrollo de la profesión.

Sobre la clásica pregunta de "¿Qué quieres ser de mayor?", Alberto Alcalde ha comentado que: "La cosa empieza a no un ser qué quiero ser de mayor, sino un qué es lo que yo podré hacer muy bien un día como para que alguien me pague dinero por ello". Ha aprovechado para mandar un mensaje de ánimo a aquellos alumnos que están en la convocatoria extraordinaria de la EBAU y a sus familias: "No hay que desanimarse. Que si aquella primera opción no fue, por el motivo que sea, una segunda o una tercera opción puede ser siempre válida." Ha añadido que "Uno va encontrando su leive motive profesional, su transformación, precisamente en el camino del estudio y de la preparación".

Una de las nuevas técnicas de enseñanza que se desarrollan en ESIC Universitiy es el aprender a aprender. Alberto Alcalde lo ha definido así: "El aprender a aprender es que el alumno vaya ejercitándose, y nosotros lo hacemos aquí, en ESIC, semana a semana" También nos ha hablado de lo que significa el no sé, otra de las formas de preparar laboralmente a los jóvenes: Empezamos la semana no sabiendo algo y la terminamos sabiendo sobre esa cosa, y eso va construyendo esa pared, poco a poco, de conocimiento de una manera absolutamente constante."