Herrera en COPE Madrid con Carlos Gutiérrez y Gloria López Navas de 12:20 a 12:30 horas (29/07/2021)

El Ayuntamiento madrileño tiene previsto regular aquellas cocinas que han aparecido en suelo residencial y que son las que están causando, lógicamente, más problemas a los vecinos. Por eso, va a limitar que su superficie no sea superior a los 350 metros cuadrados, es decir, que no tengan más de seis fuegos, y va a obligar a que los repartidores hagan la carga y descarga dentro del local y no fuera como hasta ahora, donde generaban bastante ruido.