Situación límite para los agricultores y ganaderos de Aranjuez: "Hemos pasado miedo"

Las intensas lluvias que los últimos días han azotado España han llenado los embalses y los ríos de toda la geografía. La imagen más frecuentes de estas semanas han sido la de las aperturas de agua en los pantanos o los paseos por las orillas de los ríos. Sin embargo, la otra realidad es la del campo. Muchos han visto como estas precipitaciones han afectado a sus cosechas o a su ganado.

En la Comunidad de Madrid, la Borrasca Jana ha afectado a distintos puntos como la Sierra Norte, las zonas cercanas al río Alberche o las tierras colindantes con el río Tajo. En este último punto, ha sido especialmente conflictivo su confluencia con su afluente, el Jarama. Las previsiones han superado las expectativas y las inundaciones por las orillas del Tajo han sido una de las imágenes más repetidas estos días.

Belén Ortega es agricultora y ganadera, propietaria de Hermanas Ortega. Su finca de 60 hectáreas esta muy cerca del río. Esto ha hecho que con las lluvias se inundase. Ahora mismo, sus tierras todavía están cubiertas de tierra pero la imagen no es tan impactante como la de los últimos días en las que parecía un embalse. Casi 2 metros de agua han llenado las tierras de Belén.

BELÉN ORTEGA La crecida del río Tajo a su paso por Aranjuez ha llenado de agua las tierras cercanas como le ha sucedido a la agricultora y ganadera, Belén Ortega

"Hemos pasado miedo. No sabíamos cuándo iba a parar. Las informaciones que teníamos a base de llamarnos por teléfono, porque nadie nos ha llamado a nosotros, era que no se sabía que si seguía lloviendo se iba a soltar agua", nos ha contado a COPE, Belén. Por este temor, el domingo cuando vieron lo que podía suceder decidieron sacar a los 150 animales que tenían en su finca. Su padre, también ganadero y agricultor, fue el que la aconsejó tomar esta decisión.

El lunes ya las tierras estaban cubiertas por completo de agua. A sus 38 años, Belén nunca ha vivido nada parecido. Solo los más mayores del lugar pueden acordarse de la última crecida que vivió el río Tajo. Fue el 10 de marzo de 1947. La otra de las preocupaciones de Belén ha sido sus cultivos. Cebada, trigo y leguminosas eran las plantaciones que ahora están debajo del agua.

En concreto, las leguminosas pueden suponer un verdadero problema. "Ya veremos lo que ocurre cuando pase la PAC y vean que no tengo leguminosa porque se la ha llevado el río", nos explicaba Belén.

BELÉN ORTEGA Situación de la finca de Belén Ortega tras las crecidas del río Tajo.

De momento, Belén no ha querido echar cuentas de las pérdidas porque pueden ser bastante elevadas. "No quiero calcularlas, quiero ser positivo y pensar que solamente voy a perder la cosecha, porque si me pongo a ser negativa, tuberías, vallados, puertas…", nos cuenta a COPE.

Todo lo que le está sucediendo a Belén no le hace perder ni su positividad ni su pasión por el campo. Un amor que se lo transmitió su padre. Tal es el cariño que le profesa que decidió cambiar dejar su trabajo, habiendo estudiado tres carreras, y dedicarse por completo a la ganadería y a la agricultura. Y eso es lo que más le gustaría estar haciendo ahora.

Las sensaciones que tiene ahora son muy claras: "impotencia". No pueden hacer nada más que ver su finca desde la distancia. En estos momentos tan duros, esta siendo clave la solidaridad. "Hemos tenido mucho apoyo, esto siempre se sabe, el campo es muy solidario, hemos recibido llamadas de todo el mundo, gente que estaba igual o peor que nosotros y todo el mundo ofrecía sus manos para lo que hiciera".

Respecto al futuro, quiere seguir ligada al campo pero para afrontar esta nueva realidad pide ayudas inmediatas. "Estoy intentando ser muy positiva en todo momento. Supongo que habrá líneas de ayuda, que se levantaron un poco la mano a los que nos hemos visto afectados por estas inundaciones".