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Los tónicos naturales ganan protagonismo como alternativa casera para el cuidado de la piel 

Preparaciones con arroz, clavo de olor y linaza se posicionan como opciones eficaces para mejorar la apariencia del rostro

Tónicos naturales

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Tónicos naturales

Caterina Ruiz Ponce

Barcelona - Publicado el

2 min lectura

En el contexto actual, cada vez más personas apuestan por soluciones naturales para el cuidado de la piel, priorizando ingredientes sencillos y métodos accesibles. Entre estas opciones, los tónicos faciales caseros elaborados con arroz, clavo de olor y linaza están destacando por sus múltiples beneficios.

Uno de los más utilizados es el tónico de arroz y clavo de olor, reconocido por su capacidad para reafirmar la piel y reducir la apariencia de los poros. Su preparación es simple: se necesita media taza de arroz, dos tazas de agua y tres clavos de olor. El procedimiento consiste en hervir el agua, retirarla del fuego y dejar reposar los ingredientes durante 10 a 15 minutos, permitiendo que sus propiedades se integren en el líquido.

Una vez frío y colado, el tónico debe conservarse en un recipiente limpio, listo para su uso. Se aplica con algodón sobre el rostro limpio, preferiblemente por la noche o entre tres y cuatro veces por semana, lo que puede favorecer una piel más firme y uniforme.

Por otro lado, el tónico de clavo de olor se presenta como una opción eficaz para lograr una piel más luminosa y homogénea. Para prepararlo, se hierve una taza de agua, se añaden cinco clavos de olor y se deja reposar durante diez minutos. Tras enfriar y colar la mezcla, se recomienda almacenarla en refrigeración para mantener sus गुणidades.

Este tónico se aplica también con algodón sobre el rostro limpio, dos o tres veces por semana, siendo especialmente útil para quienes buscan revitalizar su piel. El clavo de olor contiene compuestos antioxidantes que contribuyen a mejorar el aspecto general del cutis.

En cuanto al tónico de linaza, destaca por su capacidad para hidratar profundamente y mejorar la apariencia de líneas finas. Su elaboración consiste en hervir una taza de agua y añadir dos cucharadas de linaza hasta formar un gel ligero. Es fundamental colar la preparación mientras aún está tibia para obtener la textura adecuada, antes de dejarla enfriar y almacenarla.

Este producto puede utilizarse como tónico o como sérum ligero antes de dormir. Su textura nutritiva y suave lo convierte en una excelente opción para pieles secas o deshidratadas, proporcionando una sensación inmediata de hidratación.

El auge de estos tónicos caseros refleja una tendencia hacia el autocuidado consciente y natural, donde se priorizan ingredientes accesibles y procesos sencillos. No obstante, se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de su uso regular, para evitar posibles reacciones.

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