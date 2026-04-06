La Policía Nacional alerta de la estafa del router: así te engañan para conseguir un móvil de alta gama a tu nombre

El modus operandi ha sido detallado por Javier, jefe del grupo de Fraudes Informáticos de la Policía Nacional en Barcelona, durante una entrevista en el programa “ Herrera en COPE Cataluña ”

La Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona han desarticulado dos grupos criminales especializados en la conocida como estafa del router. Se trata de un engaño sofisticado con el que los delincuentes consiguen contratar teléfonos móviles de alta gama a nombre de las víctimas, que solo se percatan del fraude meses después, cuando empiezan a llegarles los cargos. El modus operandi ha sido detallado por Javier, jefe del grupo de Fraudes Informáticos de la Policía Nacional en Barcelona, durante una entrevista en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, presentado por José Miguel Cruz.

El engaño comienza con una llamada telefónica. Los estafadores se hacen pasar por operadores de una compañía telefónica

Así funciona la estafa del router

El engaño comienza con una llamada telefónica. Los estafadores se hacen pasar por operadores de una compañía telefónica y ofrecen a la víctima una supuesta mejora en su servicio, como el cambio gratuito del router. Según el inspector, esta técnica es “la evolución natural de la estafa de la estampita”. El objetivo real no es otro que engañarte para que les facilites unas claves de acceso, ya sean las de la aplicación de la operadora o un código de un solo uso que envían por SMS en ese mismo momento.

Jamás, jamás hay que dar las claves o los códigos que te envíen por SMS"

Una vez que tienen el control, los delincuentes acceden al área de cliente de la víctima y, haciéndose pasar por ella, solicitan la compra de un teléfono móvil de alta gama, valorado en ocasiones en más de 1.500 o 2.000 euros. Para no levantar sospechas, seleccionan el pago a plazos. “La mayoría de las víctimas no saben que han sido víctimas hasta pasados meses, porque como lo compran a plazos, los primeros meses ni siquiera figura en la factura”, ha explicado el agente. Cuando la víctima se da cuenta, los estafadores ya han recogido el terminal en una dirección controlada por ellos y, probablemente, ya lo han vendido en el mercado negro.

Un engaño cada vez más complejo

El inspector Javier ha subrayado la profesionalidad de estos grupos: “Son profesionales de la estafa, se dedican única y exclusivamente a estafar, perfeccionan sus técnicas”. Conocen las promociones de las operadoras y saben, por ejemplo, qué compañías no cobran las primeras cuotas hasta pasados uno o dos meses, dándoles un margen de tiempo crucial para que el engaño no sea descubierto. La advertencia de la policía es clara: “Cuando te envíen un código por SMS o cuando te pidan unas claves, jamás, jamás hay que darlas”.

En una segunda variante de la estafa, el teléfono de alta gama es enviado por error al domicilio real de la víctima. En ese momento, los estafadores vuelven a contactarla, haciéndole creer que ha recibido por error un paquete muy caro y que debe devolverlo urgentemente si no quiere que se lo cobren. Juegan con el miedo y la urgencia, indicándole que lo envíe a una dirección controlada por la organización. Para dar más credibilidad, llegan a ofrecer un contacto directo por WhatsApp, una práctica totalmente ajena a los canales oficiales.

Las operadoras no contactan por WhatsApp, ni los bancos, nada"

El inspector es tajante al respecto: “Las operadoras no contactan por WhatsApp, ni los bancos, nada. Cuando alguien ya te deriva del canal oficial a un canal externo, ahí ya hay que cortar la comunicación”. La recomendación es siempre verificar cualquier gestión a través de los teléfonos oficiales de las compañías. Desgraciadamente, estos grupos criminales se ceban especialmente con las personas mayores, a quienes consideran un colectivo más vulnerable.

El inspector es tajante al respecto: “Las operadoras no contactan por WhatsApp, ni los bancos, nada.

Otras estafas a tener en cuenta en vacaciones

Aprovechando la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, el responsable de Fraudes Informáticos ha alertado sobre otros timos frecuentes, como la estafa del hijo en apuros. La víctima recibe un mensaje de un número desconocido que dice ser su hijo o hija, explicando que se le ha roto el móvil y que necesita dinero urgentemente para afrontar un pago. El consejo policial es intentar contactar siempre con el número de teléfono original de su familiar antes de realizar ninguna transferencia.

Finalmente, se ha detectado un repunte en los casos de suplantación de identidad a la Policía Nacional. Los estafadores llaman haciéndose pasar por agentes, a menudo con la excusa de una investigación en Madrid, y utilizan imágenes de carnés falsos creadas con IA para ganar credibilidad. Alertan a la víctima de que alguien está intentando realizar movimientos ilícitos con su dinero y la derivan a un supuesto “responsable de seguridad del Banco de España”, que le insta a transferir sus fondos a una “cuenta segura” que, en realidad, pertenece a los delincuentes. Ante la duda, la recomendación es colgar y llamar al 091 o personarse en una comisaría para verificar la autenticidad de la llamada.