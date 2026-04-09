Los trucos definitivos para ahorrar en tu viaje de este verano sin renunciar a nada

Ahora que las vacaciones de Semana Santa ya han terminado, muchas personas empiezan a poner la vista en la próxima gran escapada del año: las vacaciones de verano. Con los calendarios abiertos, las primeras reservas en marcha y los precios comenzando a subir, este es el momento ideal para empezar a organizar el viaje y evitar gastar más de la cuenta.

El verano es una de las épocas más esperadas del año, pero también una de las más caras. Los vuelos, los hoteles, los apartamentos e incluso los restaurantes suelen aumentar de precio a medida que se acerca julio. Aun así, todavía hay margen para ahorrar mucho dinero si se toman algunas decisiones con tiempo.

Uno de los errores más habituales es esperar hasta el último momento para reservar. Muchas personas creen que encontrarán una oferta de última hora, pero la realidad es que, durante el verano, suele ocurrir exactamente lo contrario. Cuanto más se espera, más caros son los billetes y menos opciones de alojamiento quedan disponibles.

Por eso, los expertos recomiendan empezar a buscar entre abril y mayo. En general, el momento más económico para reservar un viaje dentro del país es entre uno y tres meses antes, mientras que si se trata de un viaje internacional es mejor hacerlo entre dos y cinco meses antes.

También es muy importante ser flexible con las fechas. Si se puede salir un martes o un miércoles en lugar de un viernes, el precio puede bajar mucho. Lo mismo ocurre con la vuelta. Cambiar el viaje solo un día puede representar un ahorro de decenas o incluso cientos de euros.

Otro truco muy útil es evitar los destinos más masificados. Las grandes zonas turísticas suelen ser mucho más caras durante el verano. En cambio, elegir pueblos cercanos, zonas menos conocidas o ciudades pequeñas permite encontrar precios más bajos y disfrutar de un ambiente mucho más tranquilo.

Por ejemplo, dormir a unos kilómetros de la playa o del centro puede reducir mucho el coste del alojamiento. Además, a menudo se encuentran lugares más auténticos y menos llenos de gente. Muchas veces, la diferencia de precio entre alojarse en el centro y hacerlo un poco más lejos es enorme.

En cuanto a los hoteles y apartamentos, es fundamental comparar. No basta con mirar una sola página web. El mismo alojamiento puede tener precios muy diferentes según la plataforma. También hay que revisar bien las condiciones y comprobar si existen gastos adicionales, como tasas, aparcamiento, limpieza o recargos por cancelación.

Otro consejo que funciona muy bien es reservar un alojamiento con cocina o, al menos, con nevera y microondas. Aunque parezca un detalle pequeño, preparar el desayuno, alguna bebida o una cena sencilla puede hacer ahorrar una gran cantidad de dinero durante toda la semana.

Comer todos los días en restaurantes, sobre todo en las zonas más turísticas, es uno de los gastos que más dispara el presupuesto. Por eso, también conviene evitar los locales que se encuentran justo delante de los monumentos, las playas o las calles más visitadas. A solo dos o tres calles de distancia es habitual encontrar menús mucho más económicos y, a menudo, de mejor calidad.

Las actividades también pueden hacer subir mucho el gasto. Entradas, excursiones, museos o parques acuáticos suelen ser más caros si se compran el mismo día. En cambio, reservarlas con antelación permite aprovechar promociones y descuentos especiales. Además, se evitan colas y se garantiza plaza.

También es recomendable informarse sobre las tarjetas turísticas y los abonos de transporte. Muchas ciudades ofrecen pases que incluyen autobuses, metro, tranvía e incluso descuentos en monumentos. Este tipo de tarjetas suele salir mucho más barato que comprar cada billete por separado.

En cuanto al equipaje, es importante tener presente que las compañías de bajo coste cobran mucho por las maletas grandes. Por eso, viajar solo con equipaje de mano es una de las mejores maneras de reducir gastos. Hacer una maleta práctica, con ropa combinable y solo lo imprescindible, ayuda a evitar recargos inesperados.

Otro de los errores más frecuentes es comprar recuerdos, bebidas o pequeños caprichos sin controlar demasiado el gasto. Un helado, una botella de agua, un refresco o un souvenir parecen cosas insignificantes, pero al final de las vacaciones pueden sumar una cantidad importante. Fijar un presupuesto diario ayuda a no perder el control y a saber cuánto se puede gastar cada día.

Por último, hay un consejo que muchas personas olvidan: aprovechar las promociones y alertas de precio. Existen aplicaciones y páginas web que permiten activar avisos cuando baja el coste de un vuelo o de un hotel. Dedicar unos minutos a comparar y esperar el momento adecuado puede significar un ahorro muy importante.

Este verano, gastar menos no significa renunciar a nada. Significa planificar mejor, evitar errores y tomar decisiones más inteligentes. Con un poco de organización, es posible tener unas vacaciones más económicas, más tranquilas e igual de inolvidables.