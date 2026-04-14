Un experto avisa: Catalunya tiene capacidad para 10 millones de habitantes en 2050 si es capaz de garantizar la movilidad

La calidad de vida depende factores internos y externos. Economía, salud, familia son individuales, y otros son compartidos; servicios sociales y sanitarios, educación, y el uso de las vías de transporte, de los espacios públicos.

Más gente implica más movilidad, mayor demanda de los servicios, lo que implica más colas, más retrasos, y un mayor malestar, que puede derivar en episodios de tensión social por el incremento de esta demanda.

Catalunya se enfrenta al reto de un crecimiento demográfico exponencial, según las predicciones del IDESCAT que señalan que Catalunya tendrá cerca de 9 millones en un escenario a medio plazo, y hasta 10,7 millones de habitantes, en el periodo más alto, dentro de 25 años, es decir en 2050.

Este escenario, según el experto Carles Crosas, Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya, docent de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), y director de la Càtedra Premsa UPC Blanca: D'Urbanisme Metropolità UPC-AMB, podría generar picos de tensión social.

El Área Metropolitana de Barcelona, integrada por 40 municipios, concentra ya más del 50% de la población en Catalunya, y prevé llegar a los 5 millones de personas.

Porque hay una derivada, la brecha con la Catalunya vacía será cada vez mayor, si no hay políticas activas. El litoral crece y el interior se vacía.

Y otra cara son las ciudades medias que están experimentando un crecimiento que, en algunos casos, supera ampliamente a la media catalana.

Calafell (Baix Penedes) lidera con un 32% con el crecimiento de la población. Ciudad de ahora 33.000 habitantes, que crece con un ritmo de 1.000 personas al año.

Vic, supera los 50.000 habitantes y crece un 20%. Sant Cugat un 12% y no son las ciudades que más crecen.

Carles Crosas defiende que el planeamiento urbanístico es la herramienta fundamental para "mejorar dónde las poblaciones pueden crecer", permitiendo afrontar el futuro con optimismo si se cuenta con una previsión adecuada.

LA CLAVE ES GARANTIZAR UNA MEJOR movilidad PARA EL CRECIMENTO DE LAS CIUDADES

Actualmente, más del 50% de la población se concentra en la corona metropolitana de Barcelona, mientras otras zonas se vacían, creando dos Catalunyas a diferente ritmo.

Sostiene que es fundamental "encontrar sistemas para mantenerla, para hacerla sostenible", pero que el crecimiento debe producirse donde la movilidad esté garantizada, apunta Crosas.

Es ineludible y fundamental garantizar la movilidad. Esta será la clave del futuro de las ciudades" Carles Crosas Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya

El gran reto, según el experto, es la vivienda, pero la solución está intrínsecamente ligada al transporte. "Es ineludible y fundamental garantizar la movilidad", afirma Crosas.

Señala que si no se asegura una red eficiente, especialmente a través del ferrocarril, se corre el riesgo de cometer errores con la densificación de determinados núcleos.

El modelo a seguir, apunta, es el de países como Holanda o Suiza, donde el tren articula el territorio.

Crosas también pone en perspectiva el tamaño de Barcelona. "Las ciudades europeas que juegan a la Champions son ciudades que son más grandes", explica, y defiende que Barcelona tiene la capacidad y el interés de articular un territorio más amplio.

No se trata de hacer crecer solo la ciudad, sino de consolidar una "Catalunya hecha de ciudades", una potente red urbana capaz de acoger a la nueva población.

Finalmente, el profesor destaca la "gran paradoja" del momento actual. Considera que es paradójico que el consenso político y la conciencia sobre la necesidad de vivienda sean máximos justo cuando la crisis de movilidad por el "colapso ferroviario" es más evidente. A pesar de ello, cree que es el momento de "dar un paso adelante" y reforzar la estructura del territorio para afrontar el futuro.