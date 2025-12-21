La víspera del sorteo de Navidad contagia la ilusión de los premios con la búsqueda de los últimos números disponibles

A menos de 24 horas del sorteo del Gordo de Navidad, todavía hoy domingo es posible la venta de ese número, que ahora nos inyecta ilusión de cara al sorteo de mañana.

A falta de las cifras oficiales de la venta por este sorteo, el pasado año cada catalán de media se gastó 53 euros en lotería de Navidad, para un total de 423 millones de euros. Los catalanes somos los que menos jugamos, porque la media española es de 73 euros por persona.

Para el sorteo de mañana, se ha incrementado en 70 millones los premios, para un total a repartir de 2.772 millones de euros, porque se han vendido más décimos al ampliarse en 5 series más, por un total de 198.

Los premios importantes continúan con el mismo importe; 400.000 euros al décimo para el gordo; 120.000 para el segundo premio y 50.000 para el tercero, para los décimos agraciados.

La ilusión se ha convertido en el sentimiento predominante para millones de personas. Se trata de una jornada de tradición en la que, como describe Josep, hasta quienes no juegan durante el año se animan a participar, ya sea por costumbre, por compartir con la familia o simplemente por la esperanza de que "si llueve lotería", les toque cerca.

Y mira que la posibilidad se reduce al mínimo. Con 100.000 bolas de números en el bombo, la probabilidad de premio es de 1 entre 100.000, es decir, del 0, 001%.

Por supuesto, hay condicionantes que abonan la esperanza de ser los afortunados; sabemos que alguien le va a tocar, con las mismas probabilidades que tenemos nosotros, y que nuestro número esta dentro del bombo, en un sorteo único con todos los números introducidos en el mismo.

Un ambiente especial para un soRteo único convertido en tradición

Para Josep, el ambiente previo al sorteo "siempre es muy bonito". Aunque hay quienes compran sus décimos online, la Lotería de Navidad es un evento que muchos viven en persona, ya que comprar una participación familiar es, en sus palabras, "una ilusión".

Es una ilusión y una tradición. Prefiero comprar los décimos en la administración"

Entre la superstición y la estadística

A la hora de elegir, cada uno tiene sus manías. "Yo siempre intento comprar números que acaben en 0 y en 5. Me gustan", confiesa Josep. Aunque todos los números "están dentro del bombo", recuerda que la tradición y la historia de las loterías señalan que hay terminaciones que más han salido en proporción a otras, y entre ellas esta el número 5.

Pese a las estadísticas, este viernes es fundamentalmente "el día de la ilusión", una fecha para animarse y compartir la expectación escuchando el sorteo desde casa o en un bar. Y si la suerte no acompaña, el consuelo popular ya está preparado: "si no ha tocado, que tengamos salud" y la oportunidad de volver a intentarlo el próximo año.